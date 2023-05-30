Курганские власти планируют снизить цены на землю под застройку

31 мая 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана планирует снизить цены на участки в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана рассматривает снижение цен на ряд участков в качестве новой поддержки застройщиков. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Мэрия рассматривает снижение цен на участки, которые выставляются на аукционы под развитие территорий в центре города. Также рассматривается снижение стоимости вывода дополнительных участков в микрорайоне Заозерный», — сообщает Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам губернатора, также принято решение о снижении цен на сельскохозяйственные земли. «В первую очередь речь идет о давно не используемых землях, которые выставляются на аукционы. Это позволит активно вводить их в оборот и поддержит приобретающих их производителей», — подчеркивает он. Ранее URA.RU писало, что в России появился электронный реестр недобросовестных участников аукционов. Ранее он велся вручную в специальной таблице, но в настоящее время эта информация будет размещаться на платформе ГИС «Торги».

Администрация Кургана рассматривает снижение цен на ряд участков в качестве новой поддержки застройщиков. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Мэрия рассматривает снижение цен на участки, которые выставляются на аукционы под развитие территорий в центре города. Также рассматривается снижение стоимости вывода дополнительных участков в микрорайоне Заозерный», — сообщает Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам губернатора, также принято решение о снижении цен на сельскохозяйственные земли. «В первую очередь речь идет о давно не используемых землях, которые выставляются на аукционы. Это позволит активно вводить их в оборот и поддержит приобретающих их производителей», — подчеркивает он. Ранее URA.RU писало, что в России появился электронный реестр недобросовестных участников аукционов. Ранее он велся вручную в специальной таблице, но в настоящее время эта информация будет размещаться на платформе ГИС «Торги».