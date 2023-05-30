30 мая 2023
29 мая 2023

Курганские власти планируют снизить цены на землю под застройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , бетон, строительство, стройка
Мэрия Кургана планирует снизить цены на участки в центре города Фото:

Администрация Кургана рассматривает снижение цен на ряд участков в качестве новой поддержки застройщиков. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Мэрия рассматривает снижение цен на участки, которые выставляются на аукционы под развитие территорий в центре города. Также рассматривается снижение стоимости вывода дополнительных участков в микрорайоне Заозерный», — сообщает Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, также принято решение о снижении цен на сельскохозяйственные земли. «В первую очередь речь идет о давно не используемых землях, которые выставляются на аукционы. Это позволит активно вводить их в оборот и поддержит приобретающих их производителей», — подчеркивает он.

Ранее URA.RU писало, что в России появился электронный реестр недобросовестных участников аукционов. Ранее он велся вручную в специальной таблице, но в настоящее время эта информация будет размещаться на платформе ГИС «Торги».

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Администрация Кургана рассматривает снижение цен на ряд участков в качестве новой поддержки застройщиков. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Мэрия рассматривает снижение цен на участки, которые выставляются на аукционы под развитие территорий в центре города. Также рассматривается снижение стоимости вывода дополнительных участков в микрорайоне Заозерный», — сообщает Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам губернатора, также принято решение о снижении цен на сельскохозяйственные земли. «В первую очередь речь идет о давно не используемых землях, которые выставляются на аукционы. Это позволит активно вводить их в оборот и поддержит приобретающих их производителей», — подчеркивает он. Ранее URA.RU писало, что в России появился электронный реестр недобросовестных участников аукционов. Ранее он велся вручную в специальной таблице, но в настоящее время эта информация будет размещаться на платформе ГИС «Торги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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