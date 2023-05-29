29 мая 2023

В России появился реестр недобросовестных покупателей земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы на подпись, бумаги к заседанию
В России составили список недобросовестных покупателей земли, а также арендаторов участков Фото:

В России составили электронный реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земли. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«В реестр вошли недобросовестные участники аукционов по продаже государственной, муниципальной земли, а также арендаторы. Реестр необходим, чтобы исключить участие в торгах недобросовестных покупателей земельных участков», — цитируют «Известия» пресс-службу ведомства.

По словам представителей ведомства, ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. Сам же реестр, как отмечает издание, велся вручную в специальной таблице. В настоящее время эта информация будет размещена на платформе ГИС «Торги».

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье региональное управление ФАС нашло нарушения в крупной агрофирме. Земельный участок был передан министерством природных ресурсов края компании «Телец-Агро» с нарушением закона и без проведения торгов, — сообщала пресс-служба краевого антимонопольного ведомства.

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В России составили электронный реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земли. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. «В реестр вошли недобросовестные участники аукционов по продаже государственной, муниципальной земли, а также арендаторы. Реестр необходим, чтобы исключить участие в торгах недобросовестных покупателей земельных участков», — цитируют «Известия» пресс-службу ведомства. По словам представителей ведомства, ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. Сам же реестр, как отмечает издание, велся вручную в специальной таблице. В настоящее время эта информация будет размещена на платформе ГИС «Торги». Ранее URA.RU писало, что в Прикамье региональное управление ФАС нашло нарушения в крупной агрофирме. Земельный участок был передан министерством природных ресурсов края компании «Телец-Агро» с нарушением закона и без проведения торгов, — сообщала пресс-служба краевого антимонопольного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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