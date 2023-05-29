В России появился реестр недобросовестных покупателей земли

В России составили электронный реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земли. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
«В реестр вошли недобросовестные участники аукционов по продаже государственной, муниципальной земли, а также арендаторы. Реестр необходим, чтобы исключить участие в торгах недобросовестных покупателей земельных участков», — цитируют «Известия» пресс-службу ведомства.
По словам представителей ведомства, ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. Сам же реестр, как отмечает издание, велся вручную в специальной таблице. В настоящее время эта информация будет размещена на платформе ГИС «Торги».
Ранее URA.RU писало, что в Прикамье региональное управление ФАС нашло нарушения в крупной агрофирме. Земельный участок был передан министерством природных ресурсов края компании «Телец-Агро» с нарушением закона и без проведения торгов, — сообщала пресс-служба краевого антимонопольного ведомства.
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