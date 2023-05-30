Управляющая компания Тюмени отказывается обрабатывать двор престижного района от насекомых

Жители Тюмени жалуются, что управляющая компания оставляет без внимания их просьбы обработать дворы от клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители тюменского микрорайона «Айвазовский City», который строила одна из топовых девелоперских компаний Тюмени, обсуждают нашествие клещей на придомовых территориях. О том, что управляющая компания отказывает им в акарицидной обработке, люди говорят в локальной беседе в telegram.

«Кто сталкивался с укусом клеща? Что делать мне? След остался, ощущения неприятные», — задает вопрос один из жителей «Айвазовского».

В ответ на это сообщение другие тюменцы сообщают, что уже подавали заявки в управляющую компанию, однако реакции пока не последовало. «В прошлом году мою заявку закрыли с комментарием, что обращение единичное, и вообще обработку проводят по графику», — поясняет один из участников беседы.

По данным системы СБИС, управляющая компания «Айвазовский» через одного из ключевых учредителей связана с группой «Энко», которая входит в топ-3 застройщиков Тюменской области и возводила жилой комплекс «Айвазовский City». Так же СБИС отмечает, низкую рентабельность УК — 1,2% на фоне 24% в среднем по отрасли.

Связаться с представителями УК, уполномоченными давать комментарии, по телефонам, указанным на сайте «Айвазовсского» не удалось. Руководству управляющей компании направлен письменный запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2023 года «Энко» отказалась платить комиссию риэлторам.