В «Сургутнефтегазе» новым сотрудникам вместо премии достанется утешительный бонус

31 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Нарушителям трудовой дисциплины премия выдаваться не будет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В компании «Сургутнефтегаз» новым сотрудникам, проработавшим меньше года, вместо 14-й премии выдадут утешительный бонус. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ». «Всем работникам, отработавшим год, четырнадцатую премию выдадут в размере среднего оклада. Тем же, кто устроился позже, достанется утешительный бонус в одну тысячу рублей», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что премии также лишаются сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания, оформленные приказом. Не получат ее и нарушители техники безопасности. Журналист обратился за разъяснениями в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там не стали раскрывать детали начисления денежного поощрения, но уточнили, что его выплачивают за год и новичкам она вообще не положена. Но их не стали оставлять вообще без бонусов. Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники «Сургутнефтегаза» остались без премии. Руководством принято решение не поощрять аппарат управления компании за дополнительную добычу нефти.

В компании «Сургутнефтегаз» новым сотрудникам, проработавшим меньше года, вместо 14-й премии выдадут утешительный бонус. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ». «Всем работникам, отработавшим год, четырнадцатую премию выдадут в размере среднего оклада. Тем же, кто устроился позже, достанется утешительный бонус в одну тысячу рублей», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что премии также лишаются сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания, оформленные приказом. Не получат ее и нарушители техники безопасности. Журналист обратился за разъяснениями в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там не стали раскрывать детали начисления денежного поощрения, но уточнили, что его выплачивают за год и новичкам она вообще не положена. Но их не стали оставлять вообще без бонусов. Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники «Сургутнефтегаза» остались без премии. Руководством принято решение не поощрять аппарат управления компании за дополнительную добычу нефти.