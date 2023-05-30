30 мая 2023
29 мая 2023

В «Сургутнефтегазе» новым сотрудникам вместо премии достанется утешительный бонус

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Нарушителям трудовой дисциплины премия выдаваться не будет Фото:

В компании «Сургутнефтегаз» новым сотрудникам, проработавшим меньше года, вместо 14-й премии выдадут утешительный бонус. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ».

«Всем работникам, отработавшим год, четырнадцатую премию выдадут в размере среднего оклада. Тем же, кто устроился позже, достанется утешительный бонус в одну тысячу рублей», — сообщил собеседник.

При этом инсайдер отметил, что премии также лишаются сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания, оформленные приказом. Не получат ее и нарушители техники безопасности. Журналист обратился за разъяснениями в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там не стали раскрывать детали начисления денежного поощрения, но уточнили, что его выплачивают за год и новичкам она вообще не положена. Но их не стали оставлять вообще без бонусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники «Сургутнефтегаза» остались без премии. Руководством принято решение не поощрять аппарат управления компании за дополнительную добычу нефти.

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В компании «Сургутнефтегаз» новым сотрудникам, проработавшим меньше года, вместо 14-й премии выдадут утешительный бонус. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ». «Всем работникам, отработавшим год, четырнадцатую премию выдадут в размере среднего оклада. Тем же, кто устроился позже, достанется утешительный бонус в одну тысячу рублей», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что премии также лишаются сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания, оформленные приказом. Не получат ее и нарушители техники безопасности. Журналист обратился за разъяснениями в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там не стали раскрывать детали начисления денежного поощрения, но уточнили, что его выплачивают за год и новичкам она вообще не положена. Но их не стали оставлять вообще без бонусов. Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники «Сургутнефтегаза» остались без премии. Руководством принято решение не поощрять аппарат управления компании за дополнительную добычу нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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