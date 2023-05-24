24 мая 2023
23 мая 2023

В «Сургутнефтегазе» сотрудники остались без премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Премию получат только структурные подразделения Фото:

В ПАО «Сургутнефтегаз» сотрудники из аппарата управления (главный офис компании) не получат внеочередную премию, которую выдадут за дополнительную добычу нефти. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ».

«14-ю премию будут давать за дополнительную добычу нефти и только структурным подразделениям, кто принимает непосредственное участие в работе. Аппарат управления в этом году решили почему-то не поощрять», — сообщил собеседник агентства.

Премию намерены выдать в следующем месяце вместе с майской зарплатой. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» комментарий получить не удалось. Там отказались обсуждать вопросы, связанные с премией и ее распределением.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам. Изменения коснулись только держателей привилегированных акций компании.

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В ПАО «Сургутнефтегаз» сотрудники из аппарата управления (главный офис компании) не получат внеочередную премию, которую выдадут за дополнительную добычу нефти. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ». «14-ю премию будут давать за дополнительную добычу нефти и только структурным подразделениям, кто принимает непосредственное участие в работе. Аппарат управления в этом году решили почему-то не поощрять», — сообщил собеседник агентства. Премию намерены выдать в следующем месяце вместе с майской зарплатой. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» комментарий получить не удалось. Там отказались обсуждать вопросы, связанные с премией и ее распределением. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам. Изменения коснулись только держателей привилегированных акций компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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