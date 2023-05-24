В «Сургутнефтегазе» сотрудники остались без премии

В ПАО «Сургутнефтегаз» сотрудники из аппарата управления (главный офис компании) не получат внеочередную премию, которую выдадут за дополнительную добычу нефти. Об этом URA.RU сообщил источник в «СНГ».
«14-ю премию будут давать за дополнительную добычу нефти и только структурным подразделениям, кто принимает непосредственное участие в работе. Аппарат управления в этом году решили почему-то не поощрять», — сообщил собеседник агентства.
Премию намерены выдать в следующем месяце вместе с майской зарплатой. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» комментарий получить не удалось. Там отказались обсуждать вопросы, связанные с премией и ее распределением.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам. Изменения коснулись только держателей привилегированных акций компании.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.