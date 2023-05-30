30 мая 2023

Кадыров сообщил о передислокации чеченских бойцов в зоне СВО

Кадыров: спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным действиям в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Чеченские бойцы перейдут в ДНР, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы чеченских подразделений получили приказ о передислокации и будут готовы приступить к активным боевым действиям на территории Донецкой Народной Республики в ближайшее время. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. По его словам, там бойцы преступят к активным боевым действиям и будут освобождать ряд населенных пунктов.

Командный штаб подразделений уже на протяжении нескольких дней получает новые разведданные и разрабатывает планы по освобождению населенных пунктов в ДНР, заявил Кадыров. По словам главы Чеченской Республики, это лишь первый этап.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

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Бойцы чеченских подразделений получили приказ о передислокации и будут готовы приступить к активным боевым действиям на территории Донецкой Народной Республики в ближайшее время. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. По его словам, там бойцы преступят к активным боевым действиям и будут освобождать ряд населенных пунктов. Командный штаб подразделений уже на протяжении нескольких дней получает новые разведданные и разрабатывает планы по освобождению населенных пунктов в ДНР, заявил Кадыров. По словам главы Чеченской Республики, это лишь первый этап. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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