30 мая 2023

В свердловском городе девочка разбила голову во время прогулки

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, перила, ремонт, лестница
По словам отца, девочка держалась за перила, которые не были закреплены Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) девочка разбила голову во время прогулки. По словам отца, ребенок держался за лестничные перила, однако незакрепленная конструкция опрокинулась и девочка получила травмы.

«Лесенка и перила никак не закреплены», — передает слова отца ребенка Е1. После инцидента родители написали заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России по Новоуральску. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. По словам очевидцев, нападаших было четверо.

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В Новоуральске (Свердловская область) девочка разбила голову во время прогулки. По словам отца, ребенок держался за лестничные перила, однако незакрепленная конструкция опрокинулась и девочка получила травмы. «Лесенка и перила никак не закреплены», — передает слова отца ребенка Е1. После инцидента родители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России по Новоуральску. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. По словам очевидцев, нападаших было четверо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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