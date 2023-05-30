В свердловском городе девочка разбила голову во время прогулки

31 мая 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

По словам отца, девочка держалась за перила, которые не были закреплены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) девочка разбила голову во время прогулки. По словам отца, ребенок держался за лестничные перила, однако незакрепленная конструкция опрокинулась и девочка получила травмы. «Лесенка и перила никак не закреплены», — передает слова отца ребенка Е1. После инцидента родители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России по Новоуральску. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. По словам очевидцев, нападаших было четверо.

В Новоуральске (Свердловская область) девочка разбила голову во время прогулки. По словам отца, ребенок держался за лестничные перила, однако незакрепленная конструкция опрокинулась и девочка получила травмы. «Лесенка и перила никак не закреплены», — передает слова отца ребенка Е1. После инцидента родители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России по Новоуральску. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. По словам очевидцев, нападаших было четверо.