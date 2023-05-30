Российский снайпер рассказал о странном поведении бойцов ВСУ

Российский снайпер: у бойцов ВСУ отсутствует инстинкт самосохранения

31 мая 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ могут вести себя странно из-за употребления наркотиков, предположил российский снайпер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в отсутствии инстинкта самосохранения. Об этом рассказал снайпер группировки ВС РФ «Юг». Он предположил, что такое поведение является последствием употребления наркотических веществ. «Очень много видел противников, [у которых] инстинкт самосохранения отсутствует. Были случаи, когда противник просто выходил без оружия, без брони, без экипировки и просто шел», — поделился боец. Его слова приводит РИА Новости. По мнению снайпера, причиной такого поведения может быть употребление наркотических средств. Ранее беженка из Бахмута (Артемовска) рассказывала, что украинские военные массово употребляют наркотики, передает телеканал 360. Лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил, что НАТО пичкают бойцов ВСУ веществами, чтобы те не замечали боли от ранений, пишет «Национальная служба новостей».

Странность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в отсутствии инстинкта самосохранения. Об этом рассказал снайпер группировки ВС РФ «Юг». Он предположил, что такое поведение является последствием употребления наркотических веществ. «Очень много видел противников, [у которых] инстинкт самосохранения отсутствует. Были случаи, когда противник просто выходил без оружия, без брони, без экипировки и просто шел», — поделился боец. Его слова приводит РИА Новости. По мнению снайпера, причиной такого поведения может быть употребление наркотических средств. Ранее беженка из Бахмута (Артемовска) рассказывала, что украинские военные массово употребляют наркотики, передает телеканал 360. Лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил, что НАТО пичкают бойцов ВСУ веществами, чтобы те не замечали боли от ранений, пишет «Национальная служба новостей».