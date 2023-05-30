HeadHanter: треть челябинцев боятся конкуренции со стороны нейросетей

31 мая 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Жители Челябинской области начали верить, что их может вытеснить искусственный интеллек Фото: Анна Майорова © URA.RU Порядка 35% жителей Челябинской области всерьез считают, что на работе их могут заменить нейросети. Об этом сообщили 31 мая URA.RU в пресс-службе компании HeadHanter. «В первую очередь изменения, по мнению опрошенных, могут коснуться таких профессий как переводчик (65% считают, что эту работу смогут выполнять нейросети), аналитик данных (60%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (45%) и корректор (42%). Меньше всего уральцы верят, что искусственный интеллект сможет заменить психологов и ученых (по 10%), а также артистов (9%)», — пояснили URA.RU в службе исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. При этом вместе с нейросетью, в случае, когда результаты работы сравнивают, согласился бы каждый третий соискатель — 36%. А вот работать под руководством нейросети согласны только 7% опрошенных. Еще 9% готовы протестовать против применения нейросетей в работе в своей сфере. Впрочем, реальных изменений в своей профессиональной сфере из-за внедрения нейросетей опрошенные ждут лишь через 5-10 лет.

Порядка 35% жителей Челябинской области всерьез считают, что на работе их могут заменить нейросети. Об этом сообщили 31 мая URA.RU в пресс-службе компании HeadHanter. «В первую очередь изменения, по мнению опрошенных, могут коснуться таких профессий как переводчик (65% считают, что эту работу смогут выполнять нейросети), аналитик данных (60%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (45%) и корректор (42%). Меньше всего уральцы верят, что искусственный интеллект сможет заменить психологов и ученых (по 10%), а также артистов (9%)», — пояснили URA.RU в службе исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. При этом вместе с нейросетью, в случае, когда результаты работы сравнивают, согласился бы каждый третий соискатель — 36%. А вот работать под руководством нейросети согласны только 7% опрошенных. Еще 9% готовы протестовать против применения нейросетей в работе в своей сфере. Впрочем, реальных изменений в своей профессиональной сфере из-за внедрения нейросетей опрошенные ждут лишь через 5-10 лет.