В Лесном вынесли приговор виновникам ДТП, в котором погибли восемь человек

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
В Лесном огласили приговор виновникам резонансного дела Фото:
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Смертельное ДТП в Лесном

Суд города Лесной (Свердловская область) озвучил приговор виновникам смертельной аварии с автобусом, которая унесла жизнь восьми человек. Наказание вынесли водителю Александру Зелеву и директору Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрию Сивкову, сообщили корреспонденту URA.RU в городском суде.

«Водителю назначено четыре года принудительных работ. Директору автопредприятия — один год ограничения свободы», — сказали в суде Лесного. Там добавили, что с учетом содержания в СИЗО директор освобожден от наказания.

Авария произошла 10 июня 2021 года. Автобус с 50 пассажирами влетел в толпу на остановке рядом с предприятием «Электрохимприбор». Восемь человек погибли под колесами, еще 15 получили ранения. Следствие установило, что ДТП произошло из-за неисправности транспортного средства.

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Суд города Лесной (Свердловская область) озвучил приговор виновникам смертельной аварии с автобусом, которая унесла жизнь восьми человек. Наказание вынесли водителю Александру Зелеву и директору Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрию Сивкову, сообщили корреспонденту URA.RU в городском суде. «Водителю назначено четыре года принудительных работ. Директору автопредприятия — один год ограничения свободы», — сказали в суде Лесного. Там добавили, что с учетом содержания в СИЗО директор освобожден от наказания. Авария произошла 10 июня 2021 года. Автобус с 50 пассажирами влетел в толпу на остановке рядом с предприятием «Электрохимприбор». Восемь человек погибли под колесами, еще 15 получили ранения. Следствие установило, что ДТП произошло из-за неисправности транспортного средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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