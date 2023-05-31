В Лесном вынесли приговор виновникам ДТП, в котором погибли восемь человек

Суд города Лесной (Свердловская область) озвучил приговор виновникам смертельной аварии с автобусом, которая унесла жизнь восьми человек. Наказание вынесли водителю Александру Зелеву и директору Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрию Сивкову, сообщили корреспонденту URA.RU в городском суде.
«Водителю назначено четыре года принудительных работ. Директору автопредприятия — один год ограничения свободы», — сказали в суде Лесного. Там добавили, что с учетом содержания в СИЗО директор освобожден от наказания.
Авария произошла 10 июня 2021 года. Автобус с 50 пассажирами влетел в толпу на остановке рядом с предприятием «Электрохимприбор». Восемь человек погибли под колесами, еще 15 получили ранения. Следствие установило, что ДТП произошло из-за неисправности транспортного средства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.