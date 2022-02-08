За смертельное ДТП в Лесном осудят трех свердловчан

ДТП с автобусом произошло 10 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

В СУ Следственного комитета России по Свердловской области закончили расследовать обстоятельства ДТП в Лесном, в котором погибли восемь пешеходов. Подозреваемыми выступают трое местных жителей, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, 1953—1964 годов рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что фигурантами дела выступили три местных жителя.

В частности, СК назвал подозреваемыми водителя автобуса, механика, проверявшего состояние автомобиля, и их руководителя. В результате ДТП погибли восемь пешеходов. Все находящиеся в автобусе выжили.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил URA.RU, что перед аварией кондуктор попросил всех пассажиров сгруппироваться и взяться за поручни. «Число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров», — отметил Горелых.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Дело об аварии рассмотрят в городском суде Лесного.

ДТП произошло утром 10 июня. Автобус наехал на остановку, на которой в это время находилась группа людей. 15 человек получили травмы, а восемь пешеходов, которых госпитализировали при помощи специалистов медицины катастроф, — умерли. В пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», где произошел инцидент, уточнили, что у автобуса отказали тормоза.

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