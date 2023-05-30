30 мая 2023

Чемпионат по футболу и мастер-класс от «Женщин бизнеса»: афиша на День защиты детей в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, детский парк, лето
В Кургане подготовили развлечения для детей на открытом воздухе Фото:

В курганских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Среди них: мастер-классы, танцевальные и музыкальные концерты, а также чемпионат по футболу. Корреспонденты URA.RU подготовили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 июня.

«В Кургане весь день будет идти чемпионат по футболу на корте в Центральном парке культуры и отдыха. В Детском парке с 12:00 до 15:00 будет мастер-класс от „Женщин бизнеса“. Гарантируют веселые игры и конкурсы на свежем воздухе», — о таких развлечениях пишут в социальных сетях.

Сообщается, что также пройдут танцевальные концерты от таких студия, как «Светлячок», «Парадокс» и «Варнел». Между тем, будут работать площадки робоклуба «Машинариум», школы программирования и математики «Алгоритмика» и арт-терапия с психологом. Все мероприятия пройдут на территориях ЦПКиО и Детского парка.

В День защиты детей в Кургане подготовили развлечения на открытом воздухе
В День защиты детей в Кургане подготовили развлечения на открытом воздухе
Развлечения для курганских детей пройдут в ЦПКиО и Детском парке
Развлечения для курганских детей пройдут в ЦПКиО и Детском парке

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В курганских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Среди них: мастер-классы, танцевальные и музыкальные концерты, а также чемпионат по футболу. Корреспонденты URA.RU подготовили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 июня. «В Кургане весь день будет идти чемпионат по футболу на корте в Центральном парке культуры и отдыха. В Детском парке с 12:00 до 15:00 будет мастер-класс от „Женщин бизнеса“. Гарантируют веселые игры и конкурсы на свежем воздухе», — о таких развлечениях пишут в социальных сетях. Сообщается, что также пройдут танцевальные концерты от таких студия, как «Светлячок», «Парадокс» и «Варнел». Между тем, будут работать площадки робоклуба «Машинариум», школы программирования и математики «Алгоритмика» и арт-терапия с психологом. Все мероприятия пройдут на территориях ЦПКиО и Детского парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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