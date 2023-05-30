Чемпионат по футболу и мастер-класс от «Женщин бизнеса»: афиша на День защиты детей в Кургане

31 мая 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

В Кургане подготовили развлечения для детей на открытом воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Среди них: мастер-классы, танцевальные и музыкальные концерты, а также чемпионат по футболу. Корреспонденты URA.RU подготовили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 июня. «В Кургане весь день будет идти чемпионат по футболу на корте в Центральном парке культуры и отдыха. В Детском парке с 12:00 до 15:00 будет мастер-класс от „Женщин бизнеса“. Гарантируют веселые игры и конкурсы на свежем воздухе», — о таких развлечениях пишут в социальных сетях. Сообщается, что также пройдут танцевальные концерты от таких студия, как «Светлячок», «Парадокс» и «Варнел». Между тем, будут работать площадки робоклуба «Машинариум», школы программирования и математики «Алгоритмика» и арт-терапия с психологом. Все мероприятия пройдут на территориях ЦПКиО и Детского парка. В День защиты детей в Кургане подготовили развлечения на открытом воздухе URA.RU Развлечения для курганских детей пройдут в ЦПКиО и Детском парке URA.RU

В курганских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Среди них: мастер-классы, танцевальные и музыкальные концерты, а также чемпионат по футболу. Корреспонденты URA.RU подготовили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 июня. «В Кургане весь день будет идти чемпионат по футболу на корте в Центральном парке культуры и отдыха. В Детском парке с 12:00 до 15:00 будет мастер-класс от „Женщин бизнеса“. Гарантируют веселые игры и конкурсы на свежем воздухе», — о таких развлечениях пишут в социальных сетях. Сообщается, что также пройдут танцевальные концерты от таких студия, как «Светлячок», «Парадокс» и «Варнел». Между тем, будут работать площадки робоклуба «Машинариум», школы программирования и математики «Алгоритмика» и арт-терапия с психологом. Все мероприятия пройдут на территориях ЦПКиО и Детского парка.