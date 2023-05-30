30 мая 2023

Тюменские депутаты выступили против рекламы IQOS и вейпов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Депутаты хотят оградить детей от пропаганды курения электронных сигарет Фото:

Депутаты Тюменской областной думы разработали законопроект, которым хотят запретить на территории региона повсеместную рекламу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте регионального парламента.

«Внести в закон „О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области“ изменения. Дополнить запрет на распространение печатных, аудио- и видеоматериалов со сведениями об алкогольной продукции, табачных изделиях или никотинсодержащей продукции запретом на распространение такой информации об устройствах для потребления никотинсодержащей продукции», — следует из законопроекта.

Другими словами, депутаты хотят ограничить рекламу вейпов, IQOS и других приборов для нагревания табака и доставки никотина в границах населенных пунктов Тюменской области. В случае принятия законопроекта, увидеть рекламу таких устройств можно будет только в магазинах, где они продаются.

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Депутаты Тюменской областной думы разработали законопроект, которым хотят запретить на территории региона повсеместную рекламу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте регионального парламента. «Внести в закон „О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области“ изменения. Дополнить запрет на распространение печатных, аудио- и видеоматериалов со сведениями об алкогольной продукции, табачных изделиях или никотинсодержащей продукции запретом на распространение такой информации об устройствах для потребления никотинсодержащей продукции», — следует из законопроекта. Другими словами, депутаты хотят ограничить рекламу вейпов, IQOS и других приборов для нагревания табака и доставки никотина в границах населенных пунктов Тюменской области. В случае принятия законопроекта, увидеть рекламу таких устройств можно будет только в магазинах, где они продаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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