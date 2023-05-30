30 мая 2023

На челябинской телебашне запустят шары и салюты

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Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка, итальянский флаг
Праздничная подсветка на телебашне появится 1 июня в 22:30 Фото:

В Челябинске в День защиты детей на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Шары, салюты и флаг в цветах триколора появятся на телебашне 1 июня в 22:30, сообщается на сайте мэрии.

«Для детей этот день особенно радостный — наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Международный день защиты детей отмечают с 1950 года, это один из старейших праздников во всем мире. 1 июня в Челябинске пройдут массовые гуляния, спортивные соревнования, концерты и представления для детей.

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В Челябинске в День защиты детей на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Шары, салюты и флаг в цветах триколора появятся на телебашне 1 июня в 22:30, сообщается на сайте мэрии. «Для детей этот день особенно радостный — наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». Международный день защиты детей отмечают с 1950 года, это один из старейших праздников во всем мире. 1 июня в Челябинске пройдут массовые гуляния, спортивные соревнования, концерты и представления для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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