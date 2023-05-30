На челябинской телебашне запустят шары и салюты

31 мая 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Праздничная подсветка на телебашне появится 1 июня в 22:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в День защиты детей на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Шары, салюты и флаг в цветах триколора появятся на телебашне 1 июня в 22:30, сообщается на сайте мэрии. «Для детей этот день особенно радостный — наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». Международный день защиты детей отмечают с 1950 года, это один из старейших праздников во всем мире. 1 июня в Челябинске пройдут массовые гуляния, спортивные соревнования, концерты и представления для детей.

В Челябинске в День защиты детей на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Шары, салюты и флаг в цветах триколора появятся на телебашне 1 июня в 22:30, сообщается на сайте мэрии. «Для детей этот день особенно радостный — наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков», — рассказала Олеся Толкунова, начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». Международный день защиты детей отмечают с 1950 года, это один из старейших праздников во всем мире. 1 июня в Челябинске пройдут массовые гуляния, спортивные соревнования, концерты и представления для детей.