Пермякам предлагают автобусный тур на финал легендарного фестиваля

Пермякам предлагают автобусный тур на закрытие фестиваля воздухоплавания «ПроНебо»

31 мая 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Туристы могут выбрать тур с экскурсией или без Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермякам предлагают автобусный тур в Кунгурский район на закрытие популярного фестиваля воздухоплавания «ПроНебо», который ранее назывался «Небесная Ярмарка». Как рассказали URA.RU организаторы тура, предлагается два варианта поездки — с экскурсией и без нее. «В этом году у туристов есть возможность выбрать программу выходного дня. Это тур с обзорной экскурсией по Кунгуру. Также есть программа без экскурсии», — сообщили URA.RU организаторы тура. Они добавили, что программа тура с экскурсией включает выезд из Перми 9 июля в 16:00, обзор достопримечательностей Кунгура и переезд в деревню Теплая, где состоится церемония закрытия фестиваля. Без экскурсии выезд из Перми запланирован на 18:00. Стоимость поездки с экскурсией — от 1600 рублей, без нее — от 1500 рублей. В расписании возможны изменения. Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают в автобусный тур на фестиваль средневековой культуры. Мероприятие пройдет в Удмуртии.

Пермякам предлагают автобусный тур в Кунгурский район на закрытие популярного фестиваля воздухоплавания «ПроНебо», который ранее назывался «Небесная Ярмарка». Как рассказали URA.RU организаторы тура, предлагается два варианта поездки — с экскурсией и без нее. «В этом году у туристов есть возможность выбрать программу выходного дня. Это тур с обзорной экскурсией по Кунгуру. Также есть программа без экскурсии», — сообщили URA.RU организаторы тура. Они добавили, что программа тура с экскурсией включает выезд из Перми 9 июля в 16:00, обзор достопримечательностей Кунгура и переезд в деревню Теплая, где состоится церемония закрытия фестиваля. Без экскурсии выезд из Перми запланирован на 18:00. Стоимость поездки с экскурсией — от 1600 рублей, без нее — от 1500 рублей. В расписании возможны изменения. Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают в автобусный тур на фестиваль средневековой культуры. Мероприятие пройдет в Удмуртии.