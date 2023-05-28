Пермякам предлагают поехать в деревню ради сражения на мечах

Пермяков приглашают в автобусный тур на фестиваль средневековой культуры в Удмуртии

Участники средневекового фестиваля проведут мастер-класс по битве на мечах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяков научат сражаться на мечах и обучат историческим танцам на фестивале средневековой культуры «Русь дружинная». Мероприятие пройдет в удмуртской деревне Кудрино. Для любителей исторической реконструкции организуют автобусный тур из Перми с 5 по 6 августа.

«Приглашаем вас окунуться в атмосферу XIV века. На фестивальной площадке вы сможете наблюдать зрелищные сражения воинов Степи, Руси и Европы», — сообщили организаторы путешествия в группе «РаСвет Тур — туры по России» в соцсети «ВКонтакте». Также гостям фестиваля обещают огненное шоу, исторические танцы, знакомство с древними ремеслами.

Стоимость однодневного тура — 2700 рублей с человека, двухдневного — 3450 рублей. В цену входят проезд из Перми до места проведения фестиваля и обратно, а также страховка. Входные билеты, питание и проживание в гостинице оплачиваются дополнительно. На территории можно поставить палатку или переночевать в гостинице в городе Воткинске.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми организуют тур на фестиваль «Тайны горы Крестовой». На его открытии выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.