Глава пермской глубинки уходит в досрочную отставку. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Куединского округа Верхоланцев написал заявление на увольнение

02 марта 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрят заявление Верхоланцева 6 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Куеды Анатолий Верхоланцев 27 февраля написал заявление на увольнение. Об этом рассказывают источники URA.RU в местных и краевых политэлитах. Депутаты местной думы рассмотрят его 6 марта. О досрочной отставке Верхоланцева первым сообщило URA.RU. «Верхоланцев написал заявление по собственному. Уходит 6 марта, после рассмотрения заявления депутатами», — рассказали собеседники. Местный депутат Нина Корионова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что 1 марта в Куеду приезжали краевые политадминистраторы Константин Лызов, Андрей Ганзий и Леонид Политов. «Собирали депутатов. Речь шла о заявлении главы об освобождении его от занимаемой должности и о шагах дальнейших по выбору нового главы. Шестого марта Дума срочно принимает „Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы“», — пишет Корионова. Ранее URA.RU сообщало, что основным претендентом на пост главы Куеды после ухода Верхоланцева является бывший спикер местного Земского собрания Флорид Бадртдинов. Корионова обещала митинги, если это решение состоится. Анатолий Верхоланцев возглавит местный ТИК. Глава Куеды отказался от комментариев

Глава Куеды Анатолий Верхоланцев 27 февраля написал заявление на увольнение. Об этом рассказывают источники URA.RU в местных и краевых политэлитах. Депутаты местной думы рассмотрят его 6 марта. О досрочной отставке Верхоланцева первым сообщило URA.RU. «Верхоланцев написал заявление по собственному. Уходит 6 марта, после рассмотрения заявления депутатами», — рассказали собеседники. Местный депутат Нина Корионова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что 1 марта в Куеду приезжали краевые политадминистраторы Константин Лызов, Андрей Ганзий и Леонид Политов. «Собирали депутатов. Речь шла о заявлении главы об освобождении его от занимаемой должности и о шагах дальнейших по выбору нового главы. Шестого марта Дума срочно принимает „Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы“», — пишет Корионова. Ранее URA.RU сообщало, что основным претендентом на пост главы Куеды после ухода Верхоланцева является бывший спикер местного Земского собрания Флорид Бадртдинов. Корионова обещала митинги, если это решение состоится. Анатолий Верхоланцев возглавит местный ТИК. Глава Куеды отказался от комментариев