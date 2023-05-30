Челябинцы увлеклись просмотром мистики и спортивных каналов

Челябинцы в 2023 году увлеченно смотрят спорт на «Матч ТВ» и мистику на ТВ-3

В Челябинской области растет мобильное телесмотрение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области в 4,5 раза увеличили телесмотрение спортивного канала «Матч ТВ» и в два раза повысили интерес к мистическому ТВ-3. Такие данные URA.RU привела пресс-служба компании «Мегафон», сравнившая показатели января-мая 2023 года с таким же периодом в 2022 году.

«Больше всего жители Челябинской области стали наблюдать за спортом. Объем данных, потраченных на просмотр видео этой тематики на сайте „Матч ТВ“, увеличился в 4,5 раза к показателям прошлого года. На втором месте по динамике интереса оказался контент ТВ-3», — уточнили URA.RU в «Мегафоне».

На мистическом канале возросли просмотры сериалов, художественных и документальных фильмов. Также на 80% чаще жители стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель». На треть выросла активность на площадках СТС, НТВ и «Звезда». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Аналитики мобильного оператора выяснили, что по сравнению с 2022 годом рост интернет-трафика на сайты цифровых каналов составил 43%,. За два последних года потребление удвоилось. Данные сделали на основе изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам.

Самым популярным днем для мобильного телесмотрения у челябинцев обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 16% превышает среднесуточные показатели.