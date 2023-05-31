В Кремле объяснили слова Путина о доработке систем ПВО

Владимир Путин положительно оценил российское ПВО, отметив потенциал для его улучшения
Российские системы ПВО показала свою эффективность при отражении ударов украинских беспилотников по Москве 30 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он пояснил слова президента о доработке ПВО.
«Система сработала эффективно. Есть простор для улучшения этой эффективности», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин дал понять россиянам, что они в безопасности.
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