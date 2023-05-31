В Кремле объяснили слова Путина о доработке систем ПВО

Песков: Путин оценил эффективность российского ПВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Владимир Путин положительно оценил российское ПВО, отметив потенциал для его улучшения Фото:

Российские системы ПВО показала свою эффективность при отражении ударов украинских беспилотников по Москве 30 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он пояснил слова президента о доработке ПВО.

«Система сработала эффективно. Есть простор для улучшения этой эффективности», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин дал понять россиянам, что они в безопасности.

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Российские системы ПВО показала свою эффективность при отражении ударов украинских беспилотников по Москве 30 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он пояснил слова президента о доработке ПВО. «Система сработала эффективно. Есть простор для улучшения этой эффективности», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин дал понять россиянам, что они в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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