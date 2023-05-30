Путин лично ответил на теракты в Москве и Подмосковье

Президент дал понять россиянам, что они в безопасности

30 мая 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин успокоил россиян после атаки беспилотников на Москву и Московскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Атака беспилотников на Москву Президент РФ Владимир Путин успокоил россиян и показал, что они в безопасности. По итогам анализа работы средств противовоздушной обороны (ПВО) будут сделаны выводы и предприняты соответствующие шаги. Так эксперты объяснили URA.RU смысл ответа главы государства на вопрос об атаке беспилотников (БПЛА) на Москву 30 мая. По их словам, властям важно, чтобы теракты не достигли своей цели и люди сохраняли спокойствие. На вторник 30 мая в графике президента значилось посещение креативного пространства «Центр Зотов», но рабочий день у Путина начался намного раньше. Как сообщили в Кремле, глава государства получал информацию об ударах беспилотников по Москве «в прямом режиме по линии минобороны, от мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, МЧС и спецслужб». Первые сообщения о произошедшем появились в телеграм-каналах около пяти утра по Москве и стали главной темой дня. Президент заверил, что система ПВО в столице сработала штатно и власти знают, что надо делать Фото: Официальный сайт Президента России, kremlin.ru © URA.RU Поэтому генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева встретила президента в «Центре Зотов» вопросом о налете БПЛА. Она справедливо заметила, что этот вопрос «волнует всех», и попросила дать оценку произошедшему. Путин в привычной спокойной манере напомнил предысторию событий. Он назвал неизбежной конкуренцию между Россией и Украиной после развала СССР, которая, к сожалению, пошла не по мирному, цивилизованному пути. «Территорию, которая называется Украиной, контролировали фактически люди, которые, руководимые с Запада, встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории „анти-России“. Напомню также, что в период становления независимой Украины, с первого шага страна объявила себя нейтральным государством — в Декларации о независимости так и прописано. Вместо этого постепенно они встали на другой путь — присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом, Россией», — подчеркнул президент. Статья по теме Путин отреагировал на диверсию в Белгородской области Путин отметил, что в 2008 году, когда Киев объявил о своем намерении вступить в НАТО, военно-политическая напряженность между нашими государствами отсутствовала. Тогда же западные страны на саммите объявили, что готовы Украину в альянс принять. «В 2014 году на Украине совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И, кроме этого, начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив, что хотят решить вопрос мирными средствами. Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия в том числе и в отношении Крыма. Теперь дошли до ударов беспилотников», — продолжил пояснение президент. Путин напомнил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе началом специальной военной операции. Но со стороны России удары наносятся высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо «по складам с боеприпасами, либо ГСМ, используемых для ведения боевых действий». «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — неожиданно заявил президент. Атака беспилотников по жилым домам в Москве и Подмосковье — событие беспрецедентное в истории России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Атаку по жилым домам в Москве и Московской области Путин назвал террористической деятельностью, которая преследует цель «запугать граждан России». При этом российский лидер подчеркнул, что ситуация под контролем. «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — заверил Путин. Президент обозначил, что происходящие атаки не более чем провокации, попытки вызвать ответную, зеркальную реакцию. «Посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые сейчас слова не имеют, поскольку на там развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно: мы знаем, что у них на уме», — заявил российский лидер. Цель любого террористического акта — запугать население, посеять панику. Президент успокоил россиян и показал, что они в безопасности, — так трактуют аналитики главные посылы заявления Путина. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что уровень доверия президенту «находится на уровне 80%», поэтому «народу важно его мнение». «Люди хотят слышать по существу, что произошло, и Путин четко дал ответ на это. Полностью с ним согласен, что ПВО сработало очень неплохо, учитывая, что ни один беспилотник не достиг цели. Да, есть над чем работать, но это другой вопрос», — сказал депутат. Первые сообщения о взрывах появились в телеграм-каналах около 5:00 (Мск) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский подчеркнул, что атака беспилотников по жилым домам в Москве и Подмосковье — событие беспрецедентное в истории России. Поэтому слова президента, как главного политика, лидера были необходимы людям по всей стране. «Цель состояла в попытке посеять панику, запугать людей, поскольку те беспилотники, которые долетели, попали в жилые дома. Поскольку событие действительно резонансное, чтобы успокоить людей, президент и высказался. Большинство жителей России ожидали каких-то слов, чтобы в целом понять, что происходит. Не думаю, что речь идет о панике, мне кажется, большинство россиян уже понимают, в каких условиях мы находимся», — отметил Игнатовский. Статья по теме Россия ответила на полеты беспилотников над Кремлем Путин ранее не стал комментировать атаку беспилотника на Кремль, но вышел с заявлением сегодня, потому что удары по жилым домам несут гораздо большую угрозу, уверен генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Удары по Кремлю — это показательное событие, а удар по жилым домам — это признак реальной опасности. С точки зрения психологической атаки это гораздо страшнее, чем удар по Кремлю. В ответ Путин успокоил людей, сказал, что система ПВО сработала, пусть не на все 100%, но мы знаем, что делать дальше, чтобы работала на все 100», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин успокоил россиян и показал, что они в безопасности. По итогам анализа работы средств противовоздушной обороны (ПВО) будут сделаны выводы и предприняты соответствующие шаги. Так эксперты объяснили URA.RU смысл ответа главы государства на вопрос об атаке беспилотников (БПЛА) на Москву 30 мая. По их словам, властям важно, чтобы теракты не достигли своей цели и люди сохраняли спокойствие. На вторник 30 мая в графике президента значилось посещение креативного пространства «Центр Зотов», но рабочий день у Путина начался намного раньше. Как сообщили в Кремле, глава государства получал информацию об ударах беспилотников по Москве «в прямом режиме по линии минобороны, от мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, МЧС и спецслужб». Первые сообщения о произошедшем появились в телеграм-каналах около пяти утра по Москве и стали главной темой дня. Поэтому генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева встретила президента в «Центре Зотов» вопросом о налете БПЛА. Она справедливо заметила, что этот вопрос «волнует всех», и попросила дать оценку произошедшему. Путин в привычной спокойной манере напомнил предысторию событий. Он назвал неизбежной конкуренцию между Россией и Украиной после развала СССР, которая, к сожалению, пошла не по мирному, цивилизованному пути. «Территорию, которая называется Украиной, контролировали фактически люди, которые, руководимые с Запада, встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории „анти-России“. Напомню также, что в период становления независимой Украины, с первого шага страна объявила себя нейтральным государством — в Декларации о независимости так и прописано. Вместо этого постепенно они встали на другой путь — присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом, Россией», — подчеркнул президент. Путин отметил, что в 2008 году, когда Киев объявил о своем намерении вступить в НАТО, военно-политическая напряженность между нашими государствами отсутствовала. Тогда же западные страны на саммите объявили, что готовы Украину в альянс принять. Путин напомнил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе началом специальной военной операции. Но со стороны России удары наносятся высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо «по складам с боеприпасами, либо ГСМ, используемых для ведения боевых действий». Атаку по жилым домам в Москве и Московской области Путин назвал террористической деятельностью, которая преследует цель «запугать граждан России». При этом российский лидер подчеркнул, что ситуация под контролем. «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Президент обозначил, что происходящие атаки не более чем провокации, попытки вызвать ответную, зеркальную реакцию. «Посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые сейчас слова не имеют, поскольку на там развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что Цель любого террористического акта — запугать население, посеять панику. Президент успокоил россиян и показал, что они в безопасности, — так трактуют аналитики главные посылы заявления Путина. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что уровень доверия президенту «находится на уровне 80%», поэтому «народу важно его мнение». «Люди хотят слышать по существу, что произошло, и Путин четко дал ответ на это. Полностью с ним согласен, что ПВО сработало очень неплохо, учитывая, что ни один беспилотник не достиг цели. Да, есть над чем работать, но это другой вопрос», — сказал депутат. Директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский подчеркнул, что атака беспилотников по жилым домам в Москве и Подмосковье — событие беспрецедентное в истории России. Поэтому слова президента, как главного политика, лидера были необходимы людям по всей стране. «Цель состояла в попытке посеять панику, запугать людей, поскольку те беспилотники, которые долетели, попали в жилые дома. Путин ранее не стал комментировать атаку беспилотника на Кремль, но вышел с заявлением сегодня, потому что удары по жилым домам несут гораздо большую угрозу, уверен генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Удары по Кремлю — это показательное событие, а удар по жилым домам — это признак реальной опасности. С точки зрения психологической атаки это гораздо страшнее, чем удар по Кремлю. В ответ Путин успокоил людей, сказал, что система ПВО сработала, пусть не на все 100%, но мы знаем, что делать дальше, чтобы работала на все 100», — резюмировал Журавлев.