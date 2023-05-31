Июнь в Челябинской области начнется с гроз и аномальной жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 1, 2 и 3 июня. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«Кратковременные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ночь на 1 июня и задержатся на целые сутки. Осадки повторятся днем 2 и 3 июня», — пояснили URA.RU в гидрометеоцентре.

Грозы будут сопровождаться сильным — до 17 метров в секунду — ветром. На температуре изменение погоды никак не скажется: 1, 2 и 3 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов.

В самом Челябинске в первый день лета осадков не ожидается. На 2 июня синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а в субботу возможна гроза.