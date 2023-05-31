В Кремле оценили желание Кадырова ввести военное положение

Никаких решений касательно введения военного положения в России не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так Песков ответил на предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова ввести военное положение в РФ.
«Это (введение военного положения — прим. URA.RU) прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений не принимается и не ведется», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Кадыров призвал ввести в России военное положение, передает «Национальная служба новостей». По его словам, это необходимо, чтобы «смести террористическую ячейку».
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