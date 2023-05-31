112: в Дагестане неизвестные расстреляли сельского главу

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Стрелявшие в Гаджикурбана Байрамбегова скрылись на автомобиле после места преступления Фото:

В Республике Дагестан неизвестные расстреляли главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Его убили, когда тот выходил из здания администрации, передает telegram-канал 112.

«Гаджикурбана Байрамбегова (глава села Рубас Дербентского района — прим. URA.RU) расстреляли, когда он выходил из здания администрации», — написали в telegram-канале. Уточняется, что преступники скрылись на автомобиле. В данный момент их разыскивают, а также устанавливают мотивы убийства. В telegram-канале Mash написали, что Байрамбегов был убит выстрелом в грудь.

РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу администрации Дербентского района сообщило, что подозреваемый в убийстве задержан. В СМИ указали, что Садик Таибов сам позвонил в органы и сознался в преступлении.

Ранее в Дагестане СУ СК России возбудил по республике возбудило уголовное дело по факту покушения на двух женщин. По данным ведомства, ранее судимый 47-летний местный житель ради наживы нанес колото-резанные раны двум потерпевшим, передает MK.RU.

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В Республике Дагестан неизвестные расстреляли главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Его убили, когда тот выходил из здания администрации, передает telegram-канал 112. «Гаджикурбана Байрамбегова (глава села Рубас Дербентского района — прим. URA.RU) расстреляли, когда он выходил из здания администрации», — написали в telegram-канале. Уточняется, что преступники скрылись на автомобиле. В данный момент их разыскивают, а также устанавливают мотивы убийства. В telegram-канале Mash написали, что Байрамбегов был убит выстрелом в грудь. РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу администрации Дербентского района сообщило, что подозреваемый в убийстве задержан. В СМИ указали, что Садик Таибов сам позвонил в органы и сознался в преступлении. Ранее в Дагестане СУ СК России возбудил по республике возбудило уголовное дело по факту покушения на двух женщин. По данным ведомства, ранее судимый 47-летний местный житель ради наживы нанес колото-резанные раны двум потерпевшим, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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