30 мая 2023

В Кургане в жару без воды остался банный клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
В курганском банном клубе и жилых домах отключили воду Фото:

Жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане остались без воды. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного союза».

«В связи с устранением аварии <…> без ХВС: 11 мкр.,14, 15, 16, 17, 19 (баня)», — рассказали в организации. В доме №19, оставшемся без воды, находится банный клуб. Также воду отключили в ближайшем теплопункте.

Коммунальная авария произошла возле дома №7. Над ее устранением работает сторонняя организация.

Ранее URA.RU сообщало, что на отсутствие воды жалуются жители села Колташево. Местные жители считают, что их воду увозят в Курган.

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Жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане остались без воды. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного союза». «В связи с устранением аварии <…> без ХВС: 11 мкр.,14, 15, 16, 17, 19 (баня)», — рассказали в организации. В доме №19, оставшемся без воды, находится банный клуб. Также воду отключили в ближайшем теплопункте. Коммунальная авария произошла возле дома №7. Над ее устранением работает сторонняя организация. Ранее URA.RU сообщало, что на отсутствие воды жалуются жители села Колташево. Местные жители считают, что их воду увозят в Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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