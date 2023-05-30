В Кургане в жару без воды остался банный клуб

В курганском банном клубе и жилых домах отключили воду
Жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане остались без воды. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного союза».
«В связи с устранением аварии <…> без ХВС: 11 мкр.,14, 15, 16, 17, 19 (баня)», — рассказали в организации. В доме №19, оставшемся без воды, находится банный клуб. Также воду отключили в ближайшем теплопункте.
Коммунальная авария произошла возле дома №7. Над ее устранением работает сторонняя организация.
Ранее URA.RU сообщало, что на отсутствие воды жалуются жители села Колташево. Местные жители считают, что их воду увозят в Курган.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!