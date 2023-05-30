В Тюменской области «Доброцен» обвинил жену инвалида в том, что она сломала электрочайник

Сотрудники магазина «Доброцен» отказались принимать товар обратно Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Сотрудники магазина «Доброцен» обвинили жительницу Ишима (Тюменская область) в том, что она сломала и пыталась вернуть обратно приобретенный там стеклянный электрочайник. Об этом она рассказала в паблике «Ишим пере Подслушано». Женщина уточнила, что является женой лежачего инвалида и не имеет средств на покупку другого чайника.

«Только приехав домой, обнаружили, что чайник разбит, тут же вернулась обратно. Обменять или вернуть деньги мне категорически отказались. Обвинив меня в том, что это я его повредила. Коробка была вскрыта. Видимо, кто-то смотрел и увидел, что чайник бракованный. Помогите нам, пожалуйста. У меня муж лежачий инвалид. Итак, хватает трат. Для нас каждая копейка на счету. Очень прошу откликнуться, если кто-то про это в курсе», — написала жительница Ишима в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Пока ехала домой, расколотила! А теперь виновных ищет. Спустя два месяца. Бред полный», — считает Елена Русина. «Это действительно не гарантийный случай. На кассе, конечно, надо было проверить. Если была бы какая-то техническая неисправность, то, да, это гарантия. А так, нет, вы никак не докажете, что это не вы разбили», — отметила Татьяна Юрьевна. «Как-то раз умудрился купить индукционную плитку в „Доброцене“ на Садовой, через три дня она сломалась. Деньги вернули без проблем», — добавил Сергей Русаков.

В пресс-службу сети магазинов «Доброцен» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.