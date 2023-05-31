Челябинский губернатор позвал школьников на «Атомный выпускной»

Алексей Текслер назначил общеобластной выпускной на 23 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько тысяч окончивших 11-класс школьников Челябинской области примут участие в «Атомном выпускном». По решению губернатора Алексея Текслера, мероприятие пройдет 23 июня в парке имени Гагарина Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Мероприятие начнется 23 июня в 23:00 и продлится до 06:00 следующего дня. Запланировано уникальное 3D mapping-шоу, будут работать аттракционы и площадка с диджеем. На главной сцене состоится концерт известных российских исполнителей: певицы, автора песен и стихотворений, участницы шоу „Песни“ на ТНТ Асии; рэпера Артема Катчера, музыкальной группы Gayazovs Brothers», — рассказали в пресс-службе.

При этом пройти в парк смогут только организованные группы выпускников 11-х классов от своей школы или муниципалитета — будет действовать пропускной режим. О желании попасть на праздник нужно сообщить классному руководителю.

Всего в этом году школы Южного Урала закончат около 54 тысяч девяти- и 11-классников. Из них 13,5 тысячи — выпускники 11-х классов.