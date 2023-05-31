Челябинский губернатор позвал школьников на «Атомный выпускной»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назначил общеобластной выпускной на 23 июня Фото:

Несколько тысяч окончивших 11-класс школьников Челябинской области примут участие в «Атомном выпускном». По решению губернатора Алексея Текслера, мероприятие пройдет 23 июня в парке имени Гагарина Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Мероприятие начнется 23 июня в 23:00 и продлится до 06:00 следующего дня. Запланировано уникальное 3D mapping-шоу, будут работать аттракционы и площадка с диджеем. На главной сцене состоится концерт известных российских исполнителей: певицы, автора песен и стихотворений, участницы шоу „Песни“ на ТНТ Асии; рэпера Артема Катчера, музыкальной группы Gayazovs Brothers», — рассказали в пресс-службе.

При этом пройти в парк смогут только организованные группы выпускников 11-х классов от своей школы или муниципалитета — будет действовать пропускной режим. О желании попасть на праздник нужно сообщить классному руководителю.

Всего в этом году школы Южного Урала закончат около 54 тысяч девяти- и 11-классников. Из них 13,5 тысячи — выпускники 11-х классов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько тысяч окончивших 11-класс школьников Челябинской области примут участие в «Атомном выпускном». По решению губернатора Алексея Текслера, мероприятие пройдет 23 июня в парке имени Гагарина Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Мероприятие начнется 23 июня в 23:00 и продлится до 06:00 следующего дня. Запланировано уникальное 3D mapping-шоу, будут работать аттракционы и площадка с диджеем. На главной сцене состоится концерт известных российских исполнителей: певицы, автора песен и стихотворений, участницы шоу „Песни“ на ТНТ Асии; рэпера Артема Катчера, музыкальной группы Gayazovs Brothers», — рассказали в пресс-службе. При этом пройти в парк смогут только организованные группы выпускников 11-х классов от своей школы или муниципалитета — будет действовать пропускной режим. О желании попасть на праздник нужно сообщить классному руководителю. Всего в этом году школы Южного Урала закончат около 54 тысяч девяти- и 11-классников. Из них 13,5 тысячи — выпускники 11-х классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...