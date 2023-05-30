Стоимость прямых рейсов в Питер из ХМАО взлетела в два раза

31 мая 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

В начале июля стоимость прямых рейсов в Питер поднимется до 15 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU Стоимость прямых перелетов из Ханты-Мансийского автономного округа в Санкт-Петербург в июле выросла в два раза. Цена билета из Сургута поднялась до 15 тысяч рублей. «На середину июня стоимость прямых перелетов из Сургута составляет около 7 тысяч рублей в одну сторону. 1 июля цена перелета составит уже более 15 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Стоимость прямого рейса из Нижневартовска на середину июня сейчас составляет около 13 тысяч. А в начале июля цена поднимется до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых туристических авианаправлениях из Сургута в июне за рубеж. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия.

Стоимость прямых перелетов из Ханты-Мансийского автономного округа в Санкт-Петербург в июле выросла в два раза. Цена билета из Сургута поднялась до 15 тысяч рублей. «На середину июня стоимость прямых перелетов из Сургута составляет около 7 тысяч рублей в одну сторону. 1 июля цена перелета составит уже более 15 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Стоимость прямого рейса из Нижневартовска на середину июня сейчас составляет около 13 тысяч. А в начале июля цена поднимется до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых туристических авианаправлениях из Сургута в июне за рубеж. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия.