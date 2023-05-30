30 мая 2023

Стоимость прямых рейсов в Питер из ХМАО взлетела в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
В начале июля стоимость прямых рейсов в Питер поднимется до 15 тысяч рублей Фото:

Стоимость прямых перелетов из Ханты-Мансийского автономного округа в Санкт-Петербург в июле выросла в два раза. Цена билета из Сургута поднялась до 15 тысяч рублей.

«На середину июня стоимость прямых перелетов из Сургута составляет около 7 тысяч рублей в одну сторону. 1 июля цена перелета составит уже более 15 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс».

Стоимость прямого рейса из Нижневартовска на середину июня сейчас составляет около 13 тысяч. А в начале июля цена поднимется до 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых туристических авианаправлениях из Сургута в июне за рубеж. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия.

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Стоимость прямых перелетов из Ханты-Мансийского автономного округа в Санкт-Петербург в июле выросла в два раза. Цена билета из Сургута поднялась до 15 тысяч рублей. «На середину июня стоимость прямых перелетов из Сургута составляет около 7 тысяч рублей в одну сторону. 1 июля цена перелета составит уже более 15 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Стоимость прямого рейса из Нижневартовска на середину июня сейчас составляет около 13 тысяч. А в начале июля цена поднимется до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых туристических авианаправлениях из Сургута в июне за рубеж. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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