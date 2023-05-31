CNN: американка, обвинившая Байдена в домогательствах, переехала в Россию

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
В 2020 году Тара Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах Фото:

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид прилетела в Россию. Эмоции от переезда она рассказала телеканалу CNN. Во время президентской гонки в 2020 году в Штатах Рид обвинила президента страны Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

«Когда я сошла с самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности. Я чувствовала себя услышанной, я ощущала уважение. Такого не случилось бы в моей собственной стране», — заявила Рид, его слова приводит CNN.

Рид решила приехать в Россию после возобновившихся угроз расправы. Дело в том, что в 2023 году она повторила свои обвинения касательно Байдена в Twitter. Она заверила, что готова дать показания в Конгрессе, если ее попросят. В CNN отметили, что не могут проверить, действительно ли против нее поступали угрозы расправы.

Ранее Тара Рид заявила, что в США устали от русофобской политики и риторика Вашингтона. Она сослалась на данные опросов, не уточнив на какие. Она призвала правительство США решать внутренние проблемы, а не концентрироваться на внешних, передает MK.

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Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид прилетела в Россию. Эмоции от переезда она рассказала телеканалу CNN. Во время президентской гонки в 2020 году в Штатах Рид обвинила президента страны Джо Байдена в сексуальных домогательствах. «Когда я сошла с самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности. Я чувствовала себя услышанной, я ощущала уважение. Такого не случилось бы в моей собственной стране», — заявила Рид, его слова приводит CNN. Рид решила приехать в Россию после возобновившихся угроз расправы. Дело в том, что в 2023 году она повторила свои обвинения касательно Байдена в Twitter. Она заверила, что готова дать показания в Конгрессе, если ее попросят. В CNN отметили, что не могут проверить, действительно ли против нее поступали угрозы расправы. Ранее Тара Рид заявила, что в США устали от русофобской политики и риторика Вашингтона. Она сослалась на данные опросов, не уточнив на какие. Она призвала правительство США решать внутренние проблемы, а не концентрироваться на внешних, передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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