Лавров: Лондон подстрекает Киев к террору против России

Великобритания подстрекает Украину к проведению террористических акций против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.
«Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на все более открытую и все более серьезную поддержку Украины, — это Лондон. [Слова главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли о праве Украине наносить удары беспилотниками по Москве] — это прямое подстрекательство к тому, что делают террористы из Киева», — заявил Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.
Заявление Клеверли прокомментировали и в посольстве России в Великобритании. Там также отметили, что слова главы МИД Великобритании также можно расценить как подстрекательство Украине.
«Воинственные заявления главы британской „дипломатии“ нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима к новым террористическим нападениям на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны», — говорится в заявлении. Его текст приводит ТАСС.
Ранее Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России за пределами зоны спецоперации. Это заявление было сделано после утренней атаки беспилотников по Москве 30 мая. В Минобороны России сообщили, что всего российской ПВО было сбито восемь беспилотников, передает телеканал 360.
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