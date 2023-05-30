Курганцев в аномальную жару не пускают на популярный пляж

31 мая 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Курганцы возмутились, что их не пускают на пляж в жару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы выразили недовольство тем, что в жару их не пускают на городской пляж «Голубые озера». Обсуждение появилось в курганских соцсетях. «Администрация, перестаньте издеваться над людьми! Откpoйтe дocтуп нa Γoлубыe Озepa!», — гласит пост в паблике «Нетипичный Курган» соцсети «ВКонтакте». Горожане жалуются, что в зону отдыха не пускают даже спортсменов на пробежку. В комментариях курганцы сетуют, что жителям микрорайонов Рябково и Заозерного негде отдохнуть. На «Голубые озера» их не пускает патруль из-за запрета на посещение леса. А до пляжей в центре Кургана трудно добраться из-за пробок и перекрытых городских дорог. Другие комментаторы говорят, что ради пожарной безопасности можно потерпеть и не отдыхать в лесу. Также в Кургане перед началом купального сезона взяли пробы воды и песка на пляже «Бабьи пески». Специалисты центра эпидемиологии и гигиены исследуют их по «микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям». Только после получения экспертного заключения о соответствии санитарным правилам, мэрия сможет открыть пляж для отдыха. Редакция URA.RU обратилась к представителям мэрии с просьбой прокомментировать возможность доступа отдыхающих на пляжи. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы с наступлением жары пришли к реке. Несмотря на то, что официально сезон еще не открывали, многие горожане купаются в Тоболе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы выразили недовольство тем, что в жару их не пускают на городской пляж «Голубые озера». Обсуждение появилось в курганских соцсетях. «Администрация, перестаньте издеваться над людьми! Откpoйтe дocтуп нa Γoлубыe Озepa!», — гласит пост в паблике «Нетипичный Курган» соцсети «ВКонтакте». Горожане жалуются, что в зону отдыха не пускают даже спортсменов на пробежку. В комментариях курганцы сетуют, что жителям микрорайонов Рябково и Заозерного негде отдохнуть. На «Голубые озера» их не пускает патруль из-за запрета на посещение леса. А до пляжей в центре Кургана трудно добраться из-за пробок и перекрытых городских дорог. Другие комментаторы говорят, что ради пожарной безопасности можно потерпеть и не отдыхать в лесу. Также в Кургане перед началом купального сезона взяли пробы воды и песка на пляже «Бабьи пески». Специалисты центра эпидемиологии и гигиены исследуют их по «микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям». Только после получения экспертного заключения о соответствии санитарным правилам, мэрия сможет открыть пляж для отдыха. Редакция URA.RU обратилась к представителям мэрии с просьбой прокомментировать возможность доступа отдыхающих на пляжи. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы с наступлением жары пришли к реке. Несмотря на то, что официально сезон еще не открывали, многие горожане купаются в Тоболе.