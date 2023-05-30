30 мая 2023

Курганцев в аномальную жару не пускают на популярный пляж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые озёра. Курган, пляж голубые озера
Курганцы возмутились, что их не пускают на пляж в жару Фото:

Курганцы выразили недовольство тем, что в жару их не пускают на городской пляж «Голубые озера». Обсуждение появилось в курганских соцсетях.

«Администрация, перестаньте издеваться над людьми! Откpoйтe дocтуп нa Γoлубыe Озepa!», — гласит пост в паблике «Нетипичный Курган» соцсети «ВКонтакте». Горожане жалуются, что в зону отдыха не пускают даже спортсменов на пробежку.

В комментариях курганцы сетуют, что жителям микрорайонов Рябково и Заозерного негде отдохнуть. На «Голубые озера» их не пускает патруль из-за запрета на посещение леса. А до пляжей в центре Кургана трудно добраться из-за пробок и перекрытых городских дорог. Другие комментаторы говорят, что ради пожарной безопасности можно потерпеть и не отдыхать в лесу.

Также в Кургане перед началом купального сезона взяли пробы воды и песка на пляже «Бабьи пески». Специалисты центра эпидемиологии и гигиены исследуют их по «микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям». Только после получения экспертного заключения о соответствии санитарным правилам, мэрия сможет открыть пляж для отдыха.

Редакция URA.RU обратилась к представителям мэрии с просьбой прокомментировать возможность доступа отдыхающих на пляжи. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы с наступлением жары пришли к реке. Несмотря на то, что официально сезон еще не открывали, многие горожане купаются в Тоболе.

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Курганцы выразили недовольство тем, что в жару их не пускают на городской пляж «Голубые озера». Обсуждение появилось в курганских соцсетях. «Администрация, перестаньте издеваться над людьми! Откpoйтe дocтуп нa Γoлубыe Озepa!», — гласит пост в паблике «Нетипичный Курган» соцсети «ВКонтакте». Горожане жалуются, что в зону отдыха не пускают даже спортсменов на пробежку. В комментариях курганцы сетуют, что жителям микрорайонов Рябково и Заозерного негде отдохнуть. На «Голубые озера» их не пускает патруль из-за запрета на посещение леса. А до пляжей в центре Кургана трудно добраться из-за пробок и перекрытых городских дорог. Другие комментаторы говорят, что ради пожарной безопасности можно потерпеть и не отдыхать в лесу. Также в Кургане перед началом купального сезона взяли пробы воды и песка на пляже «Бабьи пески». Специалисты центра эпидемиологии и гигиены исследуют их по «микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям». Только после получения экспертного заключения о соответствии санитарным правилам, мэрия сможет открыть пляж для отдыха. Редакция URA.RU обратилась к представителям мэрии с просьбой прокомментировать возможность доступа отдыхающих на пляжи. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы с наступлением жары пришли к реке. Несмотря на то, что официально сезон еще не открывали, многие горожане купаются в Тоболе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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