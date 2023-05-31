В Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

В регионе отменен режим ЧС, но в леса ходить все еще нельзя
В Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за пожаров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.
Там отметили, что отмена режима ЧС не означает отмену запретов, которые действуют для граждан в целях предотвращения возникновения пожаров. В частности, посещать леса все еще будет нельзя, как и разводить открытый огонь: эти ограничения декларирует особый противопожарный режим, который не отменен.
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