Роскомнадзор расширил список соцсетей для обязательного контроля контента Роскомнадзор включил Дзен, Rutube и Twitch в список обязательного контроля контента 31 мая 2023 в 21:16 Размер текста - 17 + Ранее YouTube был включен в реестр обязательного контроля контента от Роскомнадзора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Платформа Дзен, видеохостинг Rutube и стриминговый сервис Twitch были включены в реестр обязательного контроля контента Роскомнадзором. Об этом сообщили в ведомстве. «В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр», — сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте . Также с 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно нему, площадки должны сами выявлять запрещенную информацию и блокировать ее. За 2023 год в России было удалено 59 670 материалов. Платформа Дзен, видеохостинг Rutube и стриминговый сервис Twitch были включены в реестр обязательного контроля контента Роскомнадзором. Об этом сообщили в ведомстве. «В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр», — сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте. Также с 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно нему, площадки должны сами выявлять запрещенную информацию и блокировать ее. За 2023 год в России было удалено 59 670 материалов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям