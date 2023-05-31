Роскомнадзор расширил список соцсетей для обязательного контроля контента

Роскомнадзор включил Дзен, Rutube и Twitch в список обязательного контроля контента
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Ранее YouTube был включен в реестр обязательного контроля контента от Роскомнадзора Фото:

Платформа Дзен, видеохостинг Rutube и стриминговый сервис Twitch были включены в реестр обязательного контроля контента Роскомнадзором. Об этом сообщили в ведомстве.

«В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр», — сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте.

Также с 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно нему, площадки должны сами выявлять запрещенную информацию и блокировать ее. За 2023 год в России было удалено 59 670 материалов.

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Платформа Дзен, видеохостинг Rutube и стриминговый сервис Twitch были включены в реестр обязательного контроля контента Роскомнадзором. Об этом сообщили в ведомстве. «В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр», — сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте. Также с 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно нему, площадки должны сами выявлять запрещенную информацию и блокировать ее. За 2023 год в России было удалено 59 670 материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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