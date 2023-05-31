Роскомнадзор расширил список соцсетей для обязательного контроля контента

Платформа Дзен, видеохостинг Rutube и стриминговый сервис Twitch были включены в реестр обязательного контроля контента Роскомнадзором. Об этом сообщили в ведомстве.
«В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр», — сообщает Роскомнадзор на своем официальном
Также с 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно нему, площадки должны сами выявлять запрещенную информацию и блокировать ее. За 2023 год в России было удалено 59 670 материалов.
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