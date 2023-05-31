В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка. Фото

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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, девушка, парк, женщина, отдых, яблони
Последний раз девочку видели 31 мая, с тех пор ребенок не выходит на связь Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черное платье, бордовые тканевые босоножки на черной подошве», — рассказали волонтеры на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз девочку видели 31 мая, с тех пор ребенок не выходит на связь. Если вы видели ребенка или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 (953) 053-04-83.

Обновлено в 22:45: «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черное платье, бордовые тканевые босоножки на черной подошве», — рассказали волонтеры на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз девочку видели 31 мая, с тех пор ребенок не выходит на связь. Если вы видели ребенка или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 (953) 053-04-83. Обновлено в 22:45: «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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