В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в черное платье, бордовые тканевые босоножки на черной подошве», — рассказали волонтеры на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз девочку видели 31 мая, с тех пор ребенок не выходит на связь. Если вы видели ребенка или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 (953) 053-04-83.
Обновлено в 22:45: «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
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