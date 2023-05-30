Тюменские артисты привезли в Сургут масштабные декорации, чтобы поставить громкий водевиль. Видео

Тюменский драмтеатр привез в Сургут декорации ради премьеры спектакля «Ханума»

31 мая 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Тюменский драмтеатр привез в Сургут масштабные декорации ради премьеры спектакля Фото: Анна Майорова © URA.RU Артисты тюменского Большого драмтеатра привезли в Сургут масштабные декорации ради премьеры комедии «Ханума», передает корреспондент URA.RU. Труппа показала ее сегодня, 31 мая, на гастролях проекта «Культурное сотрудничество», который проходит в ХМАО и ЯНАО по инициативе губернатора Александра Моора. «Все декорации мы привезли с собой. Может быть за небольшим исключением [чего-то нет], потому что у нас очень разные сцены. Мы здесь все адаптировали, поскольку все театры и концертные залы совершенно разнообразны. Нужно было ко всему приспособиться: звук, ширина авансцены», — рассказал журналисту агентства директор театра Сергей Осинцев. «Ханума» — это классическая комедия-водевиль, которая рассказывает запутанную историю женитьбы грузинского князя. Кроме этой постановки, во время гастролей проекта «Культурное сотрудничество» жители ХМАО и ЯНАО увидят выступления тюменского филармонического оркестра, театра огня «Гелиос», ансамбля «Зори Тюмени» и спектакли тобольского драмтеатра. «Сегодня большие и малые города нашего огромного региона видят потрясающее профессиональное искусство. Сегодня полный зал, вы видите людей, и смех, и аплодисменты — это все результат. Поэтому огромное спасибо и от профессионалов, и от людей, которые здесь в полном зале приветствуют это сотрудничество», — поделился впечатлениями о проекте с URA.RU руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк. Перед спектаклем тюменский губернатор Моор в своем видеообращении благодарил зрителей и организаторов за теплый прием артистов, выражая уверенность, что «Культурное сотрудничество» укрепит связь между севером и югом области. «Наши территории связывает многолетнее успешное сотрудничество в рамках многих масштабных проектов. Сегодня наше партнерство расширяется», — сказал Моор. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на спектакли тюменского драмтеатра за неделю. В следующий раз артисты вернутся в Югру в сентябре — тогда намечены финальные выступления творческих коллективов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Артисты тюменского Большого драмтеатра привезли в Сургут масштабные декорации ради премьеры комедии «Ханума», передает корреспондент URA.RU. Труппа показала ее сегодня, 31 мая, на гастролях проекта «Культурное сотрудничество», который проходит в ХМАО и ЯНАО по инициативе губернатора Александра Моора. «Все декорации мы привезли с собой. Может быть за небольшим исключением [чего-то нет], потому что у нас очень разные сцены. Мы здесь все адаптировали, поскольку все театры и концертные залы совершенно разнообразны. Нужно было ко всему приспособиться: звук, ширина авансцены», — рассказал журналисту агентства директор театра Сергей Осинцев. «Ханума» — это классическая комедия-водевиль, которая рассказывает запутанную историю женитьбы грузинского князя. Кроме этой постановки, во время гастролей проекта «Культурное сотрудничество» жители ХМАО и ЯНАО увидят выступления тюменского филармонического оркестра, театра огня «Гелиос», ансамбля «Зори Тюмени» и спектакли тобольского драмтеатра. «Сегодня большие и малые города нашего огромного региона видят потрясающее профессиональное искусство. Сегодня полный зал, вы видите людей, и смех, и аплодисменты — это все результат. Поэтому огромное спасибо и от профессионалов, и от людей, которые здесь в полном зале приветствуют это сотрудничество», — поделился впечатлениями о проекте с URA.RU руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк. Перед спектаклем тюменский губернатор Моор в своем видеообращении благодарил зрителей и организаторов за теплый прием артистов, выражая уверенность, что «Культурное сотрудничество» укрепит связь между севером и югом области. «Наши территории связывает многолетнее успешное сотрудничество в рамках многих масштабных проектов. Сегодня наше партнерство расширяется», — сказал Моор. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на спектакли тюменского драмтеатра за неделю. В следующий раз артисты вернутся в Югру в сентябре — тогда намечены финальные выступления творческих коллективов.