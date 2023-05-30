Жители Сургута за неделю разобрали билеты на гастроли тюменского драмтеатра. Видео

30 мая 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Сургутяне раскупили билеты на спектакли «Тартюф» и «Ханума» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сургутяне раскупили билеты на спектакли «Тартюф» и «Ханума» тюменского Большого драматического театра за неделю, рассказали URA.RU в Сургутской филармонии. Артисты приехали в ХМАО на гастроли межрегионального проекта «Культурное сотрудничество». «Мы привезли прекрасные спектакли — это „Тартюф“ и „Ханума“ — одни из самых ярчайших постановок нашего театра. Они костюмированные, веселые и музыкальные, тот же „Тартюф“ — это классика», — рассказал корреспонденту URA.RU директор и актер драмтеатра Сергей Осинцев. В кассе филармонии журналисту агентства уточнили, что билеты на спектакли сургутяне разобрали буквально в течение недели. Тюменские артисты представили югорчанам 30 мая «Тартюф» — комедию по пьесе Мольера, которая рассказывает об обедневшем дворянине. 31 мая намечена премьера спектакля «Ханума», а в сентябре труппа приедет в Ханты-Мансийск с драмой «Бесприданница». Эти и другие представления творческих коллективов юга области запланированы в ХМАО и ЯНАО по инициативе губернатора Александра Моора в рамках проекта «Культурное сотрудничество». «Важный плюс этой межрегиональной программы, что все расходы по логистике коллектива, по пребыванию здесь на гастролях, оплачивает как раз эта программа», — добавляет Осинцев. Ранее URA.RU рассказывало, что по ХМАО и ЯНАО все лето также будут гастролировать Тюменский филармонический оркестр, коллектив «Формэйшен Вера», ансамбль народного танца «Зори Тюмени». «Большое спасибо всем зрителям и организаторам за теплый прием тюменских коллективов. Уверен „Культурное сотрудничество“ подарит жителям Югры яркие впечатления, расширит возможности общения между нашими территориями, укрепит наши культурные связи», — сказал Моор в своем видеообращении перед спектаклем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутяне раскупили билеты на спектакли «Тартюф» и «Ханума» тюменского Большого драматического театра за неделю, рассказали URA.RU в Сургутской филармонии. Артисты приехали в ХМАО на гастроли межрегионального проекта «Культурное сотрудничество». «Мы привезли прекрасные спектакли — это „Тартюф“ и „Ханума“ — одни из самых ярчайших постановок нашего театра. Они костюмированные, веселые и музыкальные, тот же „Тартюф“ — это классика», — рассказал корреспонденту URA.RU директор и актер драмтеатра Сергей Осинцев. В кассе филармонии журналисту агентства уточнили, что билеты на спектакли сургутяне разобрали буквально в течение недели. Тюменские артисты представили югорчанам 30 мая «Тартюф» — комедию по пьесе Мольера, которая рассказывает об обедневшем дворянине. 31 мая намечена премьера спектакля «Ханума», а в сентябре труппа приедет в Ханты-Мансийск с драмой «Бесприданница». Эти и другие представления творческих коллективов юга области запланированы в ХМАО и ЯНАО по инициативе губернатора Александра Моора в рамках проекта «Культурное сотрудничество». «Важный плюс этой межрегиональной программы, что все расходы по логистике коллектива, по пребыванию здесь на гастролях, оплачивает как раз эта программа», — добавляет Осинцев. Ранее URA.RU рассказывало, что по ХМАО и ЯНАО все лето также будут гастролировать Тюменский филармонический оркестр, коллектив «Формэйшен Вера», ансамбль народного танца «Зори Тюмени». «Большое спасибо всем зрителям и организаторам за теплый прием тюменских коллективов. Уверен „Культурное сотрудничество“ подарит жителям Югры яркие впечатления, расширит возможности общения между нашими территориями, укрепит наши культурные связи», — сказал Моор в своем видеообращении перед спектаклем.