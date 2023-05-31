Сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 30 мая на улице Созидателей полуголый мужчина не подпускал жильцов дома к подъезду и агрессивно себя вел. Об этом сообщают очевидцы.

«Он вел себя очень странно. Напугал женщин и детей. Пришлось вызывать полицию! Местные не могли с ним справиться, чуть чего — он сразу лез в драку, не глядя, кто перед ним — женщина, инвалид или ребенок», — приводит слова очевидцев 72.RU.

В полиции прокомментировали инцидент. Ведомство отметило, что мужчину передали медицинским работникам приехавшие на место сотрудники полиции.