В Тюмени полуголый мужчина не пускал жильцов дома в подъезд. Фото

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
Сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам Фото:

В Тюмени 30 мая на улице Созидателей полуголый мужчина не подпускал жильцов дома к подъезду и агрессивно себя вел. Об этом сообщают очевидцы.

«Он вел себя очень странно. Напугал женщин и детей. Пришлось вызывать полицию! Местные не могли с ним справиться, чуть чего — он сразу лез в драку, не глядя, кто перед ним — женщина, инвалид или ребенок», — приводит слова очевидцев 72.RU.

В полиции прокомментировали инцидент. Ведомство отметило, что мужчину передали медицинским работникам приехавшие на место сотрудники полиции.

Фото:

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В Тюмени 30 мая на улице Созидателей полуголый мужчина не подпускал жильцов дома к подъезду и агрессивно себя вел. Об этом сообщают очевидцы. «Он вел себя очень странно. Напугал женщин и детей. Пришлось вызывать полицию! Местные не могли с ним справиться, чуть чего — он сразу лез в драку, не глядя, кто перед ним — женщина, инвалид или ребенок», — приводит слова очевидцев 72.RU. В полиции прокомментировали инцидент. Ведомство отметило, что мужчину передали медицинским работникам приехавшие на место сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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