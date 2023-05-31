Челябинские полицейские подготовили видеоклип ко Дню защиты детей на песню «Сказочное лето»

Клип снимали в нескольких городских локациях Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полицейские Челябинской области записали праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето», посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области поздравляют юных жителей и гостей региона с Днем защиты детей и дарят праздничный видеоклип. Песню «Сказочное лето», автора слов и музыки Сергея Ильина, исполнил детский вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В клипе участвуют воспитанники детского сада № 351, ученики образовательного центра №2, а также сотрудники полиции. В песне ребятам желают беззаботного и счастливого детства, больше радостных моментов, удачи, исполнения желаний и мирного неба над головой.

Ранее сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать».