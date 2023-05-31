Челябинские полицейские подготовили клип ко Дню защиты детей. Видео

Челябинские полицейские подготовили видеоклип ко Дню защиты детей на песню «Сказочное лето»
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День защиты детей. Екатеринбург, парк маяковского, выходной, лето, праздник
Клип снимали в нескольких городских локациях Фото:

Полицейские Челябинской области записали праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето», посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области поздравляют юных жителей и гостей региона с Днем защиты детей и дарят праздничный видеоклип. Песню «Сказочное лето», автора слов и музыки Сергея Ильина, исполнил детский вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В клипе участвуют воспитанники детского сада № 351, ученики образовательного центра №2, а также сотрудники полиции. В песне ребятам желают беззаботного и счастливого детства, больше радостных моментов, удачи, исполнения желаний и мирного неба над головой.

Ранее сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать».

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Полицейские Челябинской области записали праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето», посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области. «Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области поздравляют юных жителей и гостей региона с Днем защиты детей и дарят праздничный видеоклип. Песню «Сказочное лето», автора слов и музыки Сергея Ильина, исполнил детский вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды», — рассказали URA.RU в ведомстве. В клипе участвуют воспитанники детского сада № 351, ученики образовательного центра №2, а также сотрудники полиции. В песне ребятам желают беззаботного и счастливого детства, больше радостных моментов, удачи, исполнения желаний и мирного неба над головой. Ранее сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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