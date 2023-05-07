07 мая 2023

Челябинские полицейские сняли клип ко Дню Победы. Видео

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, полиция, женщина полицейский
Полицейские исполнили песню «Родина-мать» Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать».

«В знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов сотрудники полиции подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит песня „Родина-Мать“ на музыку Максима Фадеева, авторы — Александр Розенбаум и Наталья Касимцева», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В клипе участники ведомственного вокального ансамбля исполняли фрагменты патриотической песни на фоне достопримечательностей Челябинска. В видео показаны Вечный огонь, памятник добровольцам-танкистам, парк «Сад Победы».

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Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать». «В знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов сотрудники полиции подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит песня „Родина-Мать“ на музыку Максима Фадеева, авторы — Александр Розенбаум и Наталья Касимцева», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. В клипе участники ведомственного вокального ансамбля исполняли фрагменты патриотической песни на фоне достопримечательностей Челябинска. В видео показаны Вечный огонь, памятник добровольцам-танкистам, парк «Сад Победы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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