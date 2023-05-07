Полицейские исполнили песню «Родина-мать» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоклип ко Дню Победы. Полицейские исполнили песню «Родина-мать».

«В знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов сотрудники полиции подготовили видеоролик к памятной дате. В нем звучит песня „Родина-Мать“ на музыку Максима Фадеева, авторы — Александр Розенбаум и Наталья Касимцева», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В клипе участники ведомственного вокального ансамбля исполняли фрагменты патриотической песни на фоне достопримечательностей Челябинска. В видео показаны Вечный огонь, памятник добровольцам-танкистам, парк «Сад Победы».