31 мая 2023

«Известия»: ВС РФ оснастят секретным комплексом РЭБ «Пародист»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, военные, кинолог, сапер, сво
Новинки уже получает Южный военный округ Фото:

Вооруженные силы России получат новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — аппараты по созданию помех «Пародист». Об этом сообщили источники в военном ведомстве.

«Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками», — пояснил источник «Известиям».

Он подчеркнул, что проще всего воздействовать «Пародистом» на конкретные цели, а не на все разом. Также источник отметил, что каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники, ставя им помехи и выводя их из строя, увеличивая сигнал.

Ранее генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин говорил о том, что российских военных оснастят универсальными дронами «Джокер». Они способны выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требуют вмешательств в конструкцию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России получат новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — аппараты по созданию помех «Пародист». Об этом сообщили источники в военном ведомстве. «Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками», — пояснил источник «Известиям». Он подчеркнул, что проще всего воздействовать «Пародистом» на конкретные цели, а не на все разом. Также источник отметил, что каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники, ставя им помехи и выводя их из строя, увеличивая сигнал. Ранее генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин говорил о том, что российских военных оснастят универсальными дронами «Джокер». Они способны выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требуют вмешательств в конструкцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...