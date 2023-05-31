«Известия»: ВС РФ оснастят секретным комплексом РЭБ «Пародист»

01 июня 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Новинки уже получает Южный военный округ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Вооруженные силы России получат новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — аппараты по созданию помех «Пародист». Об этом сообщили источники в военном ведомстве. «Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками», — пояснил источник «Известиям». Он подчеркнул, что проще всего воздействовать «Пародистом» на конкретные цели, а не на все разом. Также источник отметил, что каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники, ставя им помехи и выводя их из строя, увеличивая сигнал. Ранее генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин говорил о том, что российских военных оснастят универсальными дронами «Джокер». Они способны выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требуют вмешательств в конструкцию.

Вооруженные силы России получат новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — аппараты по созданию помех «Пародист». Об этом сообщили источники в военном ведомстве. «Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками», — пояснил источник «Известиям». Он подчеркнул, что проще всего воздействовать «Пародистом» на конкретные цели, а не на все разом. Также источник отметил, что каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники, ставя им помехи и выводя их из строя, увеличивая сигнал. Ранее генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин говорил о том, что российских военных оснастят универсальными дронами «Джокер». Они способны выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требуют вмешательств в конструкцию.