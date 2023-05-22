22 мая 2023

Российских военных оснастят универсальными дронами «Джокер»

Гендиректор ЦКБР Кузякин: дрон «Джокер» сможет выполнять команды без реконструкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Дроны будут оснащены специальной площадкой для крепления полезной нагрузки Фото:
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На вооружение ВС России поступят универсальные FPV-дроны «Джокер», способные выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требующие вмешательства в конструкцию. Об этом сообщил генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Мы проанализировали иностранный опыт <…> и сделали универсальную линейку [дронов] „Джокер“, которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами <…>, без вмешательства в конструкцию», — передает ТАСС слова Кузякина. Уточняется, что конструкция беспилотника оснащена универсальной площадкой для крепления полезной нагрузки, поэтому дроны в линейке отличаются лишь весом.

Ранее сообщалось, что центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону СВО 100 боевых FPV-дронов. Устройства используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией.

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На вооружение ВС России поступят универсальные FPV-дроны «Джокер», способные выполнять любые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и при этом не требующие вмешательства в конструкцию. Об этом сообщил генеральный директор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. «Мы проанализировали иностранный опыт <…> и сделали универсальную линейку [дронов] „Джокер“, которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами <…>, без вмешательства в конструкцию», — передает ТАСС слова Кузякина. Уточняется, что конструкция беспилотника оснащена универсальной площадкой для крепления полезной нагрузки, поэтому дроны в линейке отличаются лишь весом. Ранее сообщалось, что центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону СВО 100 боевых FPV-дронов. Устройства используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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