«Ведомости»: правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных

01 июня 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Парламентарии предложили укрепить гарантии трудовых прав мобилизованных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительственная комиссия поддержала законопроект парламентариев о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом рассказали члены правительственной комиссии. «Правительство в своем отзыве поддерживает законопроект. Но, при условии его доработки с учетом некоторых замечаний», — цитируют «Ведомости» слова членов комиссии. По данным издания, требуется еще обосновать, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Это противоречие, как пишет издание, необходимо устранить ко второму чтению. Ранее URA.RU сообщало, что после окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах имеются повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение.

Правительственная комиссия поддержала законопроект парламентариев о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом рассказали члены правительственной комиссии. «Правительство в своем отзыве поддерживает законопроект. Но, при условии его доработки с учетом некоторых замечаний», — цитируют «Ведомости» слова членов комиссии. По данным издания, требуется еще обосновать, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Это противоречие, как пишет издание, необходимо устранить ко второму чтению. Ранее URA.RU сообщало, что после окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах имеются повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение.