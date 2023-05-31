31 мая 2023

«Ведомости»: правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Парламентарии предложили укрепить гарантии трудовых прав мобилизованных Фото:

Правительственная комиссия поддержала законопроект парламентариев о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом рассказали члены правительственной комиссии.

«Правительство в своем отзыве поддерживает законопроект. Но, при условии его доработки с учетом некоторых замечаний», — цитируют «Ведомости» слова членов комиссии.

По данным издания, требуется еще обосновать, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Это противоречие, как пишет издание, необходимо устранить ко второму чтению.

Ранее URA.RU сообщало, что после окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах имеются повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение.

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Правительственная комиссия поддержала законопроект парламентариев о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом рассказали члены правительственной комиссии. «Правительство в своем отзыве поддерживает законопроект. Но, при условии его доработки с учетом некоторых замечаний», — цитируют «Ведомости» слова членов комиссии. По данным издания, требуется еще обосновать, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Это противоречие, как пишет издание, необходимо устранить ко второму чтению. Ранее URA.RU сообщало, что после окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах имеются повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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