Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным россиянам

Юрист Кудерко: мобилизованные россияне могут рассчитывать на те же льготы, что и контрактники

03 октября 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Льготы и выплаты мобилизованным гражданам в большей части совпадают с мерами поддержки, обеспечиваемыми тем, кто служит по контракту. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм». Кудерко уточнила, что основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. После окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах — и повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение. В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Госдума, в частности, приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На аналогичную льготу могут рассчитывать и добровольцы, отправляющиеся на фронт. В случае гибели солдата или получения им инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Льготы и выплаты мобилизованным гражданам в большей части совпадают с мерами поддержки, обеспечиваемыми тем, кто служит по контракту. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм». Кудерко уточнила, что основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. После окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд. В некоторых регионах — и повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение. В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Госдума, в частности, приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На аналогичную льготу могут рассчитывать и добровольцы, отправляющиеся на фронт. В случае гибели солдата или получения им инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически.