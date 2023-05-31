31 мая 2023

«РВ»: мощный удар баллистическими ракетами наносят по Киеву

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По Киеву гремят взрывы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По Киеву гремят взрывы из-за ударов по городу баллистическими ракетами. Об этом пишут российские социальные сети.

«Мощный удар баллистическими ракетами по переносу по Киеву, гремят взрывы. Также ракетный удар по объектам в Харьковской области», — пишет telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

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По Киеву гремят взрывы из-за ударов по городу баллистическими ракетами. Об этом пишут российские социальные сети. «Мощный удар баллистическими ракетами по переносу по Киеву, гремят взрывы. Также ракетный удар по объектам в Харьковской области», — пишет telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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