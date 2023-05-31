«РВ»: мощный удар баллистическими ракетами наносят по Киеву

По Киеву гремят взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По Киеву гремят взрывы из-за ударов по городу баллистическими ракетами. Об этом пишут российские социальные сети.
«Мощный удар баллистическими ракетами по переносу по Киеву, гремят взрывы. Также ракетный удар по объектам в Харьковской области», —
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