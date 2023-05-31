«РВ»: мощный удар баллистическими ракетами наносят по Киеву

01 июня 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

По Киеву гремят взрывы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По Киеву гремят взрывы из-за ударов по городу баллистическими ракетами. Об этом пишут российские социальные сети. «Мощный удар баллистическими ракетами по переносу по Киеву, гремят взрывы. Также ракетный удар по объектам в Харьковской области», — пишет telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

По Киеву гремят взрывы из-за ударов по городу баллистическими ракетами. Об этом пишут российские социальные сети. «Мощный удар баллистическими ракетами по переносу по Киеву, гремят взрывы. Также ракетный удар по объектам в Харьковской области», — пишет telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.