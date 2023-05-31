Крупный инвестор выиграл суд по земле, которую хотели забрать курганские власти

Курганская компания «ТАДК», у которой забирали землю, отменила решение властей через суд

01 июня 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Компания «ТАДК» выиграла суд у курганских властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорожная компания «ТАДК», у которой курганские власти хотели забрать земельный участок под асфальто-бетонный завод, добилась отмены аннулирования инвестиционного соглашения. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Предприятие, принадлежащее предпринимателю Александру Бронских, вложило в бизнес-проект более 200 миллионов рублей. «Исковые требования удовлетворить. Признать недействительным односторонний отказ Фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“ от исполнения Соглашения № 8 от 17 декабря 2019 года о сотрудничестве по реализации масштабного инвестиционного проекта», — указано в решении суда. Третьим лицом в судебном разбирательстве выступал департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Соглашение о сотрудничестве между компанией «ТАДК», инвестагентством и департаментом региона было заключено в декабре 2019 года. Масштабный бизнес-проект предполагал строительство асфальто-бетонного завода, завода бетонных изделий, завода по производству битумных эмульсий и минерально-органических смесей. Срок аренды земельного участка площадью более 29 гектаров составлял 54 месяца. В октябре 2021 года Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» в одностороннем порядке расторг соглашение с компанией. Свое решение Фонд мотивировал тем, что компанией не было представлено копий разрешения на строительство. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области власти избавляются от крупного инвестора, который вложил многомиллионные инвестиции в строительство завода. Также сообщалось, что компания «ТАДК» за последний год потеряла выручку на 184 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла в 2,5 раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дорожная компания «ТАДК», у которой курганские власти хотели забрать земельный участок под асфальто-бетонный завод, добилась отмены аннулирования инвестиционного соглашения. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Предприятие, принадлежащее предпринимателю Александру Бронских, вложило в бизнес-проект более 200 миллионов рублей. «Исковые требования удовлетворить. Признать недействительным односторонний отказ Фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“ от исполнения Соглашения № 8 от 17 декабря 2019 года о сотрудничестве по реализации масштабного инвестиционного проекта», — указано в решении суда. Третьим лицом в судебном разбирательстве выступал департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Соглашение о сотрудничестве между компанией «ТАДК», инвестагентством и департаментом региона было заключено в декабре 2019 года. Масштабный бизнес-проект предполагал строительство асфальто-бетонного завода, завода бетонных изделий, завода по производству битумных эмульсий и минерально-органических смесей. Срок аренды земельного участка площадью более 29 гектаров составлял 54 месяца. В октябре 2021 года Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» в одностороннем порядке расторг соглашение с компанией. Свое решение Фонд мотивировал тем, что компанией не было представлено копий разрешения на строительство. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области власти избавляются от крупного инвестора, который вложил многомиллионные инвестиции в строительство завода. Также сообщалось, что компания «ТАДК» за последний год потеряла выручку на 184 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла в 2,5 раза.