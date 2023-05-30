30 мая 2023

Крупный инвестор, у которого курганские власти забирают землю под асфальтовый завод, потерял выручку

Курганская компания «ТАДК», строящая дороги, за год потеряла выручку на 184 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие асфальтового завода AMOMATIC. Курган, погрузчик
Дорожная компания «ТАДК» за год потеряла около 184 млн рублей выручки Фото:

Строительная компания «ТАДК», у которой курганские власти забирают земельный участок под асфальтовый завод, потеряла выручку за прошлый год. Доходы за прошлый год снизились почти на 184 млн рублей. Соответствующая информация размещена в бухгалтерской отчетности предприятия. Ранее директор предприятия Александр Бронских сообщал, что с ними расторгли соглашение по бизнеспроекту, в который было вложено сотни миллионов рублей.

«ООО „Тюменская автодорожная компания“. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 857 560 000 рублей. За аналогичный период 2021 года доходы составляли более одного миллиарда рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. При этом чистая прибыль дорожного предприятия выросла в 2,5 раза. За 2022 год компания «ТАДК» заработала 19,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что завод зятя сенатора Сергея Муратова увеличил выручку более чем в четыре раза. Предприятие «Кургандормаш», выпускающее дорожную и коммунальную технику, за 2022 год заработало более 300 млн рублей. Выручка выросла до 2,6 млрд. Завод по выпуску оборудования для нефтяников «Курганхиммаш», наоборот, показал снижение прибыли по итогам прошлого года. Предприятие потеряло около 309 млн рублей. Выручка упала более чем на 1,6 млрд рублей.

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Строительная компания «ТАДК», у которой курганские власти забирают земельный участок под асфальтовый завод, потеряла выручку за прошлый год. Доходы за прошлый год снизились почти на 184 млн рублей. Соответствующая информация размещена в бухгалтерской отчетности предприятия. Ранее директор предприятия Александр Бронских сообщал, что с ними расторгли соглашение по бизнеспроекту, в который было вложено сотни миллионов рублей. «ООО „Тюменская автодорожная компания“. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 857 560 000 рублей. За аналогичный период 2021 года доходы составляли более одного миллиарда рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. При этом чистая прибыль дорожного предприятия выросла в 2,5 раза. За 2022 год компания «ТАДК» заработала 19,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что завод зятя сенатора Сергея Муратова увеличил выручку более чем в четыре раза. Предприятие «Кургандормаш», выпускающее дорожную и коммунальную технику, за 2022 год заработало более 300 млн рублей. Выручка выросла до 2,6 млрд. Завод по выпуску оборудования для нефтяников «Курганхиммаш», наоборот, показал снижение прибыли по итогам прошлого года. Предприятие потеряло около 309 млн рублей. Выручка упала более чем на 1,6 млрд рублей.
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