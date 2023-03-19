В Курганской области власти избавляются от крупного инвестора

В Кургане требуют вернуть землю, на которой построен завод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с ООО «ТАДК», вложившим более 200 млн в асфальтобетонный завод, власти в одностороннем порядке расторгли соглашение по бизнеспроекту. Об этом URA.RU сообщили в руководстве компании.

В Кургане возник спор между инвестором и фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Соглашение по реализации масштабного инвестиционного проекта между ООО „ТАДК“ и инвестиционным агентством Курганской области было заключено в конце 2019 года. Вложения составили более 200 млн рублей. В конце 2021 года из агентства пришло письмо о расторжении соглашения в одностороннем порядке», — сообщил владелец «ТАДК» Александр Бронских. В настоящее время отказ оспаривается в арбитраже.

Организация считает, что односторонний отказ от соглашения о сотрудничестве не обоснован. Он нарушает права «ТАДК» в сфере предпринимательской деятельности, поскольку ООО добросовестно выполнило все принятые на себя обязательства в рамках сотрудничества.

«ТАДК» предложили разместить производство на заболоченном участке на улице Омской. Компания в рамках инвестиционного проекта произвела работы по освоению земельного участка. Были сделаны: планировка, отсыпка, устройство подъезда, монтаж дорожной плиты, подведены газ и электричество, поставлен и запущен асфальтобетонный завод, возведен также завод по производству битумных эмульсий и минерально-органических смесей.

ТАДК в Кургане строит дорогу на улице Фарафонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проблемы начались, когда выяснилось, что департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выделил под проект земельный участок, на котором располагались самовольно занятые объекты, принадлежащие третьим лицам, а также бесхозные инженерные сети. Так, в их числе оказалась одна из курганских компаний, которая через арбитражный суд Курганской области пытается действовать недобросовестным способом, считает Бронских. Это осложнило «ТАДК» оформление разрешения на строительство.

Компания обратилась с письмом о продлении срока получения разрешения на строительство асфальтобетонного завода в связи с наличием бесхозных инженерных сетей, которые препятствовали посадке завода в связи с наличием охранной зоны. Однако гендиректор инвестиционного фонда Анна Агафонова в ответ направила уведомление об одностороннем расторжении соглашения.

На спорном участке в Кургане завод готов производить материалы для строительства дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«ТАДК» в октябре 2022 года обратилось в арбитражный суд, чтобы оспорить расторжение соглашения в одностороннем порядке. Ранее департамент имущественных и земельных отношений Курганской области начал процедуру расторжения договора аренды земельного участка, предоставленного «ТАДК» в рамках инвестиционного соглашения.

«Инвестиционное агентство Курганской области и департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в категоричной форме продолжают предлагать освободить участок, видимо, для более подходящих инвесторов», — считают в компании.

Завод в Кургане работает и помогает строить дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из судебных заседаний суд предложил руководству инвестагентства создать рабочую комиссию. Она бы обследовала исполнение соглашения, убедилась, что предприятие работает. Однако инвестагентство отказалось создавать комиссию.

В компании уточнили, что «ТАДК» с 2020 года выполняет капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сетей Курганской области. В планах — развить широкое производство. Однако планы будут недостижимы, если власти и дальше продолжат избавляться от инвестора.

Редакция URA.RU запросила комментарий по ситуации в инвестагентстве Курганской области. В фонде ответили, что уведомление о расторжении соглашения было направлено ООО «ТАДК» 2 декабря 2021 года. «Решение было принято в связи с нарушениями со стороны компании постановления правительства области от 29 января 2019 г. и заключенного соглашения», — сообщили в инвестагентстве. В инвестагентстве также акцентировали, что им не поступали предложения от предпринимателей о том, чтобы получить в аренду земельный участок, который занимает «ТАДК».