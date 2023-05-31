31 мая 2023

В Челябинске водитель сбил трехлетнего ребенка и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП Фото:

В Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили 1 июня в пресс-службе ГИБДД города.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. На пешеходном переходе „Лада Приора“ наехала на мальчика 2020 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ребенок получил травмы. В городскую клиническую больницу №8 его доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.

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В Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили 1 июня в пресс-службе ГИБДД города. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. На пешеходном переходе „Лада Приора“ наехала на мальчика 2020 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия», — уточнили в ведомстве. Ребенок получил травмы. В городскую клиническую больницу №8 его доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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