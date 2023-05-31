В Челябинске водитель сбил трехлетнего ребенка и скрылся

Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
В Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили 1 июня в пресс-службе ГИБДД города.
«Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. На пешеходном переходе „Лада Приора“ наехала на мальчика 2020 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия», — уточнили в ведомстве.
Ребенок получил травмы. В городскую клиническую больницу №8 его доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.
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