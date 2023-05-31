Свердловчанина, задолжавшего ребенку алименты, вычислили по байкерской куртке

В Верхней Салде (Свердловская область) приставы вычислили должника по эксклюзивной байкерской куртке. У мужчины накопился долг по алиментам в 900 тысяч рублей, поэтому он скрывался, рассказали URA.RU в пресс-службе УФСП по Свердловской области.
«Верхнесалдинец накопил задолженность по алиментам порядка 900 тысяч рублей. По решению суда мужчина должен выплачивать ¼ часть дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. На прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся», — рассказали в УФСП.
Официально должник не был нигде трудоустроен, имущество за ним также никакое не числилось, по месту регистрации приставам никто не открывал. Мужчину объявили в исполнительный розыск, вскоре его удалось найти по фотографии к эксклюзивной байкерской куртке в соцсетях. В итоге должника доставили на прием к судебному приставу-исполнителю, где составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних. А после доставили в суд.
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