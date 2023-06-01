Свердловские ученые нашли в Челябинской области амфибию-мутанта. Фото

Биологи УрО РАН нашли в городе Куса тритона с пятью лапками

01 июня 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Уникальный тритон был найден возле национального парка «Таганай» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Биологи Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили в городе Куса (Челябинская область) краснокнижного гребенчатого тритона с пятью конечностями. Уникальная амфибия встретилась ученым впервые за всю историю наблюдений, рассказал URA.RU доктор биологических наук Владимир Вершинин. «В Кусе мы занимались учетом численности гребенчатых тритонов, они входят в Красную книгу Свердловской, Челябинской областей и некоторых других регионов. Когда отлавливали этих земноводных, нам попался тритон с пятью конечностями. Такой уникальный экземпляр у нас впервые за всю историю наблюдений. По-научному его аномалия называется полимелия — дополнительная конечность», — объяснил Вершинин. Герпетологи отвезли амфибию в Екатеринбург. В одной из ветклиник тритону под наркозом сделали рентген, чтобы еще лучше изучить его скелетную структуру. Как видно на снимке, у животного раздваивается плечевая кость, образуя пятую лапку. «Поскольку он аномальный, то достаточно тощенький, ему сложнее добывать пропитание. Аномальные [экземпляры] встречаются редко, потому что часто погибают», — добавил Вершинин. Его коллега и ученик, кандидат биологических наук Дмитрий Берзин, который тоже принимал участие в экспедиции, пояснил корреспонденту, что пятилапый тритон уже отпущен на свободу, поскольку является охраняемым видом. По мнению биолога, у аномалии могут быть три причины. «Это или генетическая мутация, или результат заражения паразитами, или на тритоне сказалось химическое загрязнение. Но последнее маловероятно, потому что он был найден в экологически чистом районе, вблизи национального парка «Таганай», — сказал Берзин. Ранее в Челябинске у бездомной дворняги родился щенок с пятью лапами. Его обнаружил случайный прохожий, который подкармливал бродячее семейство. Собаке нашли заботливых хозяев и намеревались сделать операцию по удалению лишнего отростка. Ученые объяснили, что пятая лапка скорее мешает тритону, чем помогает. Например, он с большей долей вероятности может быть съеден другими животными, чем его собратья Фото: Владимир Вершинин За многолетние исследования на Урале такая уникальная особь среди хвостатых амфибий попалась впервые Фото: рентген, сделанный в Ветеринарной клинике доктора Тебенькова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Биологи Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили в городе Куса (Челябинская область) краснокнижного гребенчатого тритона с пятью конечностями. Уникальная амфибия встретилась ученым впервые за всю историю наблюдений, рассказал URA.RU доктор биологических наук Владимир Вершинин. «В Кусе мы занимались учетом численности гребенчатых тритонов, они входят в Красную книгу Свердловской, Челябинской областей и некоторых других регионов. Когда отлавливали этих земноводных, нам попался тритон с пятью конечностями. Такой уникальный экземпляр у нас впервые за всю историю наблюдений. По-научному его аномалия называется полимелия — дополнительная конечность», — объяснил Вершинин. Герпетологи отвезли амфибию в Екатеринбург. В одной из ветклиник тритону под наркозом сделали рентген, чтобы еще лучше изучить его скелетную структуру. Как видно на снимке, у животного раздваивается плечевая кость, образуя пятую лапку. «Поскольку он аномальный, то достаточно тощенький, ему сложнее добывать пропитание. Аномальные [экземпляры] встречаются редко, потому что часто погибают», — добавил Вершинин. Его коллега и ученик, кандидат биологических наук Дмитрий Берзин, который тоже принимал участие в экспедиции, пояснил корреспонденту, что пятилапый тритон уже отпущен на свободу, поскольку является охраняемым видом. По мнению биолога, у аномалии могут быть три причины. «Это или генетическая мутация, или результат заражения паразитами, или на тритоне сказалось химическое загрязнение. Но последнее маловероятно, потому что он был найден в экологически чистом районе, вблизи национального парка «Таганай», — сказал Берзин. Ранее в Челябинске у бездомной дворняги родился щенок с пятью лапами. Его обнаружил случайный прохожий, который подкармливал бродячее семейство. Собаке нашли заботливых хозяев и намеревались сделать операцию по удалению лишнего отростка.