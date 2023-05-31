Жители ЯНАО рассказали, что их раздражает в руководителях

Жителей ЯНАО в руководителях раздражает вспыльчивость и некомпетентность

01 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Ямальцев также не устраивает бескультурье и высокомерие начальства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Больше всего жителей ЯНАО в руководителях раздражает вспыльчивость и некомпетентность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании SuperJob. «Самой раздражающей привычкой начальства для жителей ЯНАО является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 13% работающих. 7% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 4% горожан негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины», — говорится в сообщении. Ямальцев также не устраивает бескультурье и высокомерие начальства. Еще работники не воспринимают, когда руководители звонят вне рабочее время или злоупотребляют полномочиями. При этом в основном женщины не могут терпеть вспыльчивость и агрессию руководителей. Мужчин же больше раздражает недисциплинированность директора. Ранее жители округа выразили уверенность, что работают лучше своих руководителей и коллег. Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%.

Больше всего жителей ЯНАО в руководителях раздражает вспыльчивость и некомпетентность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании SuperJob. «Самой раздражающей привычкой начальства для жителей ЯНАО является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 13% работающих. 7% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 4% горожан негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины», — говорится в сообщении. Ямальцев также не устраивает бескультурье и высокомерие начальства. Еще работники не воспринимают, когда руководители звонят вне рабочее время или злоупотребляют полномочиями. При этом в основном женщины не могут терпеть вспыльчивость и агрессию руководителей. Мужчин же больше раздражает недисциплинированность директора. Ранее жители округа выразили уверенность, что работают лучше своих руководителей и коллег. Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%.